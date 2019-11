Wasserkiez - Kreuzberger Projekt wird ausgeweitet

An Geschäften, in denen man seine Wasserflasche auffüllen kann, klebt dieser hellblaue Sticker, etwa am Imbiss „HaciBaba“ an der Adalbertstraße.

Das Projekt „Wasserkiez“ aus Kreuzberg soll an zwölf Orten in Deutschland eingeführt werden.

In Kreuzberg startete das Pilotprojekt. Jetzt wird „Wasserkiez“ an zwölf Orten in ganz Deutschland ausgebaut. Bürger, Schüler und Passanten wurden mit unterschiedlichen Aktionen die Nutzung von Leitungswasser als Alternative zu Getränken aus Plastikflaschen empfohlen. Während zwei Jahren wurden dabei im Mariannenkiez zwei Trinkbrunnen, 50 Refill-Stationen zum Auffüllen von Trinkflaschen und zwei neue Trinkbecken in Bildungseinrichtungen aufgestellt.