Berlin. Nach dem turbulenten Gerichtsprozess um die Räumung des Hauses an der Liebigstraße 34 war die Polizei in der Nacht zu Sonnabend mit einem Großaufgebot in Friedrichshain im Einsatz. Bis zu 350 Beamte hätten bis in die Morgenstunden Personen vor Ort kontrolliert, sagte ein Sprecher am Sonnabend. „Im Großen und Ganzen war es die Nacht über ruhig.“ Einer Frau sei ein mit Pflastersteinen gefüllter Rucksack abgenommen und aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt worden.

„Ein Mann hat sich der Überprüfung widersetzt und Kollegen beleidigt“, so der Sprecher weiter. Er wurde vorläufig festgenommen, befände sich aber am Sonnabendmittag wieder auf freiem Fuß. Auch für den Sonnabendabend kündigte der Polizeisprecher wieder Kontrollen rund um die Liebigstraße mit uniformierten und zivilen Kräften an.

Die Polizisten haben vor dem Haus in der Liebigstraße einen Mann festgenommen.

Foto: Thomas Peise

Hintergrund der Personenkontrollen ist der Prozess um die Räumung des Hauses in der Liebigstraße. Das Berliner Landgericht wollte am Freitagmorgen eigentlich über die Räumung eines linken Hausprojekts an der Liebigstraße 34 in Friedrichshain entscheiden. Nach mehreren Zwischenfällen wurde die Verhandlung am Mittag allerdings ohne Ergebnis beendet.

Am Nachmittag sagte ein Gerichtssprecher der Morgenpost, dass die Verhandlung am 13. Dezember fortgesetzt werden soll. Dann soll die Entscheidung fallen, ob der Räumungsklage des Eigentümers stattgegeben wird. Der schloss vor zehn Jahren einen Pachtvertrag mit dem Verein „Raduga“, der hinter dem sogenannten „anarcha-queer-feministischen Hausprojekt Liebig 34“ steht. Dieser Vertrag lief Ende 2018 aus.

Prozess um Liebigstraße 34: Verdächtiger Gegenstand war Feuerlöscher

Bereits vor Prozessbeginn hatte es Freitagfrüh mehrere Störungen gegeben. So sperrte die Polizei den Bereich um das Gerichtsgebäude am Tegeler Weg in Charlottenburg morgens gegen 8 Uhr weiträumig ab, weil ein verdächtiger Gegenstand vor dem Haupteingang gefunden wurde. Der stellte sich später als harmloser Feuerlöscher heraus. Im Internet wurde außerdem mit einem Brandanschlag gedroht. Weiterhin wurde der Eingang des Gerichts mit Parolen beschmiert.

Eine Kundgebung von rund 60 linken Unterstützern des Hausprojekts wurde daher zum Hintereingang des Gerichts an die Herschelstraße verlegt. Insgesamt war die Polizei mit mehr als 100 Beamten im Einsatz. Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen startete der auf 9 Uhr terminierte Prozess mit knapp einstündiger Verspätung.

Frauen mit entblößten Brüsten stürmen den Gerichtssaal

Halbnackte, bemalte Demonstrantinnen stehen während des Prozesses zu einer Räumungsklage gegen die Bewohner des Hauses Liebigstraße 34 in einem Flur des Landgerichtes am Tegeler Weg.

Foto: dpa

Wenige Sekunden nach der Eröffnung des Verfahrens kam es zur ersten Unterbrechung, weil im Zuschauerraum eine junge Frau aus dem Unterstützerkreis aus unbekannten Gründen zusammenbrach und regungslos auf dem Boden liegen blieb. Nachdem sie von der Feuerwehr abtransportiert wurde, konnte die Verhandlung um 10.25 Uhr fortgesetzt werden. Nach wenigen Sekunden musste der Richter allerdings erneut pausieren. Denn nur wenige Sekunden nachdem er sich gesetzt hatte, sprangen zwei Frauen mit entblößten Brüsten auf und stürmten schreiend auf den Anwalt der Klägerseite zu. Zeitgleich skandierten die anderen rund 20 Zuschauer laut „Liebig bleibt“. Einige von ihnen hatten sich mit Kabelbindern aneinandergefesselt. Beim Versuch der Polizei, den Saal gewaltsam gegen Widerstand zu räumen, kam es zu mehreren Zusammenstößen, und Stühle flogen durch den Raum.

Nachdem der Tumult nach wenigen Minuten endete, entschied das Gericht, die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortzusetzen. Laut des Richters konnte nur so ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden. Moritz Heusinger, Anwalt des Vereins, nannte das „rechtswidrig“. Seinem Antrag, die Verhandlung zu vertagen, wurde aber letztlich stattgegeben. Heusinger begründete das damit, dass seine beiden Mandantinnen, die den Verein vertreten, am Morgen am Rande der Kundgebungen festgenommen wurden.

Zwei Prozessbeteiligte im Vorfeld festgenommen

Das Landgericht wurde beschmiert und offenbar auch mit Farbe beworfen.

Foto: Philipp Siebert

In einem Fall hatte die Polizei laut Heusinger einen Haftbefehl durchsetzen wollen. „Als festgestellt wurde, dass dieser Haftbefehl nicht im Raum stand, wurde die Frau auf freien Fuß gesetzt“, so der Anwalt weiter. Weil seine Mandantin bei der Festnahme verletzt wurde, habe sie sich nicht in der Lage gefühlt, an der Verhandlung teilzunehmen. Ein Polizeisprecher bestätigte später den Haftbefehl-Irrtum.

Ob es allerdings körperliche Auseinandersetzungen gab, könne man nicht bestätigen. „Sie hat von uns keine Hilfe erbeten.“ Die andere Frau ist laut Polizei festgenommen worden, nachdem sie mit Farbresten an den Händen den Beamten zuwinkend vor dem beschmierten Eingang stand. Sie wurde für die Dauer der Verhandlung auf freien Fuß gesetzt.

Die Bewohner des Hauses feierten die Vertagung der Entscheidung auf Twitter als Erfolg. Das Landgericht stellte unterdessen Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gegen die Demonstranten. Laut Polizei wird gegen rund 30 Personen ermittelt. Eine davon ist die Journalistin Maria Frank, die für die linke Tageszeitung „Neues Deutschland“ als Prozessbeobachterin vor Ort war. Sie habe trotz Vorzeigen eines Presseausweises eine Anzeige bekommen, schrieb sie auf Twitter. Das wolle man nun prüfen, hieß es von der Polizei.