Friedrichshain: Bäderbetriebe planen neues Holzmarktbad

Ein Junge in einem Schwimmbad. (Symbolbild)

Eine Sanierung des geschlossenen Friedrichshainer Schwimmbads ist nicht wirtschaftlich. Es soll ein Neubau samt Wohnungen her.

Ein neues Hallenbad für Friedrichshain soll her. Zumindest wenn es nach den Berliner Bäderbetrieben geht. Seit Oktober 2018 ist die Schwimmhalle an der Holzmarktstraße 51 in Friedrichshain geschlossen. Erhebliche Schäden der Bausubstanz der Becken und des Beckenumgangs lassen eine weitere Nutzung nicht zu. Die Bäderbetriebe planen, die Halle aus dem Jahr 1976 abzureißen und durch einen größeren Neubau zu ersetzen. Nicht nur das.