East Side Mall in Friedrichshain: Zugang nun auch über Warschauer Brücke

Menschenleer: So sah es bis vor kurzem am Brückenzugang der East Side Mall aus.

Es wird genau ein Jahr vergangen sein, bis am Donnerstag die East Side Mall in Friedrichshain auch von der Warschauer Brücke aus zugänglich ist. Das Bezirksamt kündigte am Mittwochnachmittag an, dass Fußgänger ab dem 31. Oktober von dort direkt auf die Plattform und zu einem bislang verwaisten Eingang gelangen.