Nach Protesten von Radfahrern und der Verkehrsinitiative Changing Cities gegen die Radwege auf der Oberbaumbrücke verspricht die zuständige Senatsverwaltung jetzt „nachzusteuern“. Grund: „Wir haben festgestellt, dass sich manche Autofahrer nicht an die Einspurigkeit halten“, sagte eine Sprecherin.

Sie widersprach der verbreiteten Behauptung, dass die neuen Radwege aus und nach Kreuzberg weniger als jene zwei Meter breit sind, die die Senatsverwaltung bekannt gegeben hatte.

In jede Richtung fiel eine Autospur auf der Oberbaumbrücke weg

Wie berichtet, wurden in diesem Monat die Straßenarbeiten auf der Brücke beendet. Der Fahrradstreifen nach Friedrichshain wurde nach Aussage der Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz der Grünen-Senatorin Regine Günther von 1,35 Meter auf zwei Meter verbreitert, plus 80 Zentimeter breitem Sicherheitsstreifen als Begrenzung zur Fahrbahn.

Nach Kreuzberg ist der Streifen ebenfalls zwei Meter breit, statt zuvor 1,60 Meter, mit wiederum plus 80 Zentimetern Sicherheitsstreifen. Für Kraftfahrzeuge fiel in jede Richtung eine Spur weg. Die Spuren wurden jeweils auf 4,45 Meter beschränkt, zuvor waren es sechs Meter pro Richtung für zwei Spuren. Ein halber Meter trennt die Richtungsspuren in der Mitte. Die Gehwege sind nach Abschluss unter den U-Bahn-Arkaden vier Meter, und gegenüber drei Meter breit.

Oberbaumbrücke: Poller sind wegen Denkmalschutz keine Option

Nach Eröffnung der neuen Spurenführung zeigte sich allerdings, dass sich viele Autofahrer nicht an die Einspurigkeit halten. Statt dessen fahren sie nebeneinander oder versuchen, sich zu überholen. Dabei geraten sie - das zeigen etwa Bilder auf Twitter - auf die Sicherheits- und sogar die Radspur. Als Gegenmaßnahme hatte Changing Cities mitgeteilt, dass wegen Denkmalschutzes Poller nicht in Frage kommen. Denkbar seien daher etwa Blumenkästen oder eine Kante.

Der infrastrukturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Henner Schmidt griff die zuständige Senatsverwaltung scharf an. Dass die gerade neu markierte Aufteilung der Oberbaumbrücke nach heftigen Protesten gleich wieder umgestaltet werden soll, zeige, wie undurchdacht die Verkehrsverwaltung vorgegangen sei.

„Dem Autoverkehr wurde Platz weggenommen, ohne eine sichere und ausreichend breite Spur für den Radverkehr zu schaffen. Von dieser Aufteilung hat keiner einen Nutzen“, so Schmidt. Er forderte, dass der Radstreifen so gestaltet werden müsse, dass Radfahrer dort ungefährdet fahren können.

Dabei müsse auch eine bauliche Trennung erwogen werden. „Allerdings löst eine Umverteilung von Spuren nicht das Problem, dass insgesamt zu wenig Platz auf der Brücke ist“, so Schmidt.

