Kreuzberg: Drogen am Südstern - Anwohner beschweren sich

Seit dem vergangenen Jahr sei es immer schlimmer geworden mit den Dealern, sagt Ludwig Herzog, der deshalb seinen tatsächlichen Namen nicht veröffentlicht sehen möchte. Der 69 Jahre alte ehemalige Lehrer fährt zwei- bis viermal täglich Bahn, ist mit den Gesichtern der Händler vertraut und begegnet mitunter Süchtigen, die sich im Flur seines Miethauses ihren Schuss setzen. Herzog fürchtet, dass der Bahnhof und der gesamte Kreuzberger Südstern sich zu einem Drogenbrennpunkt wie die benachbarte Hasenheide und die Bahnhöfe Hermannplatz und Schönleinstraße entwickeln könnten.

Drogen am Südstern: Polizei und BVG ist Situation bekannt

Bei der Polizei ist die Situation bekannt. Den zuständigen Polizeiabschnitt 52 erreichen Beschwerden der Anwohner, so ein Sprecher. Von der Berliner Morgenpost nach Gegenmaßnahmen gefragt, heißt es, es habe 17 Einsätze in 2019 gegeben. Zivilbeamte werden eingesetzt. Ziel sei es zu verhindern, dass sich der Bahnhof als Szene-Treffpunkt verfestigt.

Auch die BVG weiß Bescheid. Nicht erst seit Ludwig Herzog an Polizei und Verkehrsbetriebe hilfesuchende Briefe schrieb. Sprecherin Petra Nelken räumt ein, dass die Lage für Anwohner gewiss eine schwere Belästigung darstelle. „Aber mehr als im Bahnhof unser Hausrecht auszuüben, bleibt nicht.“ Das bedeute, dass Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes potenzielle Dealer fragen können, ob sie einen Fahrschein haben, der sie zum Aufenthalt auf dem Bahnhof berechtigt. „Aber die sind nicht dumm: Die haben alle Monatskarten.“

Zunehmend auch ein Drogen-Umschlagplatz: Der U-Bahnhof Südstern.

Foto: Patrick Goldstein

Mit Herzog um sein Haus zu ziehen ist keine Freude. Als er sich vor Jahrzehnten entschloss, nach Kreuzberg zu ziehen, sagten seine Kollegen, er sei ja verrückt. Alternative Kultur und die Songs von Musikern, die wie selbstverständlich Drogen nahmen, haben das Leben des Wirtschaftsfachmanns stets begleitet. Aber wenn er beim Rundgang über dem Fahrstuhlschacht des U-Bahnhofs auf eine dort liegende Spritze hinweist oder den Ort hinter dem Lift zeigt, wo Leute auf Arabisch auch mal quer über den Bahnsteig hinweg diskutieren, dann ist alle Leichtigkeit aus seiner Stimme verschwunden. „Und keine 300 Meter entfernt ist die Carl-von-Ossietzky-Schule“ fügt er hinzu.

Auf dem Hinterhof zwei ausgestreckte Junkies

Seine Geschichten reihen sich aneinander: In Herzogs Haus lag vor einiger Zeit ein Abhängiger, bewusstlos, neben sich eine brennende Kerze, „wohl zum Erhitzen seines Heroins“. Auf dem Hinterhof sei eine Mieterin zwei dort ausgestreckten Junkies begegnet. Sie habe ihr Kind bei sich gehabt und um Fassung ringend gesagt: Gehen Sie bitte zur Seite, ich müsste hier mal durch. „Da gehen bei mir alle Alarmglocken an“, sagt Herzogs Frau, ebenfalls pensionierte Lehrerin.

Im Gebüsch neben dem Bahnhof stößt man auf Spritzenverpackungen, Zubehör und Medikamentenboxen.

Foto: Patrick Goldstein

Die Wohnung der beiden ist mit

folkloristischen Artefakten und Porträts exotischer Länder dekoriert. Am rustikalen Tisch empfängt das Paar gern spontanen Besuch, Kunstplakate hängen über den Geschirrschränken. Wenn sie sagen, dass der Anblick der Abhängigen „herzzerreißend“ sei, und sie mit so viel Anteilnahme von ihnen sprechen, wie sie mit Abscheu von den Dealern reden, dann sind dies Töne, die einem vom Görlitzer Park her bekannt sind. Auch dort ist eine links-liberal eingestellte Anwohnerschaft nicht mehr bereit, sich von Händlern und womöglich organisierter Kriminalität ein Lebensumfeld zerstören zu lassen, für dessen Freiheiten sie einmal dorthin gezogen ist, in dem sich jetzt aber die rechtsfreien Räume ausdehnen.

Spritzenpackungen, wo Kinder spielen

Zum Schluss zwängt sich Herzog durch die Büsche einer kleinen Grünanlage neben dem Bahnhofspavillon. Vor Blicken von Passanten geschützt, säßen dort oft Junkies. Im September haben Herzog und andere Bürger beim World Cleanup Day im Kiez den Müll fortgeräumt. Davon zeugt ein verbliebener Haufen Spritzentüten, antiseptischer Tupfer, die Packungen schwerer Beruhigungsmittel. „Hier spielen Kinder“, erklärt Herzog. „Es ist die Hölle“, sagt er und hebt ratlos die Schultern.

