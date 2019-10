„Late Night Berlin“ gibt Überlebenstipps für Görlitzer Park

Berlin. In seiner TV-Show „Late Night Berlin“ hat Moderator Klaas Heufer-Umlauf am Montagabend „Survival Tipps“ für Besucher des Görlitzer Parks in Kreuzberg gegeben. Heufer-Umlauf sei, sagt er in dem Beitrag, „an einem der gefährlichsten Orte der Welt“, einer „No-go-Area mitten in Berlin“. „Das ist ein ganz normaler Park“, ruft eine Art Sidekick ihm zu. „Das ist kein ganz normaler Park“, gibt der Moderator zurück. „Der joggt nicht, der rennt weg“, sagt er über einen Läufer im Sportdress.

Heufer-Umlauf ironisch: „Dieser Teil von Deutschland wurde vom Staat aufgegeben." Er habe sich postiert am Eingang an der Falkensteiner Straße. Dort kämen die Besucher in den Park, um dann „die wohl gefährlichsten 200 Meter Deutschlands zurückzulegen". Der ProSieben-Moderator: „Um den Bürgern die Angst vor den Dealern und den Gestalten zu nehmen, habe ich fünf Methoden entwickelt. Diese biete ich heute an." „Ingo, Sie haben auch richtig Angst, durch den Park zu gehen", sagt Heufer-Umlauf zu einem Mann. „Eigentlich nicht", gibt der zurück. Er kriegt ein ausgedrucktes Bild eines Hundes in die Hand gedrückt, um „sicher" durch den Park zu kommen. Am besten als Gruppe durch den Park „Früher waren Parks wunderschön gestaltete Anlagen zum Lustwandeln." Das sei ja nun nicht mehr so. „Wenn man allein durch den Park geht, ist die Gefahr, zu Klump gehauen zu werden, sehr groß. Deswegen empfiehlt es sich, mit anderen zusammen durch den Park zu gehen, als Bande, als Gruppe, als Gang." Heufer-Umlauf habe daher „die gefährlichste Bande Berlins zusammengestellt." Da sind zum Beispiel: „Mehmet, der Schlitzer, vorbestraft wegen fiesem Blick und Zigarettenklau" und „Kopfnuss-Marcel" die nun David einrahmen, einen Fußgänger, der dergestalt begleitet sicher durch den Drogenpark komme. Dann soll noch Dschungelcamp-Teilnehmer Julian FM Stöckel an der Seite von Passanten durch den Park gehen. Er redet auf eine Radfahrerin ein, die auf diese Weise den Park durchquert. Am Ende des Beitrags sagt Klaas Heufer-Umlauf: „So, wir waren jetzt hier den ganzen Tag am Görli… Und ich denke, die Politik muss jetzt mal… ich denke, wir haben gezeigt, dass…" „Ja" (lacht), „ja was haben wir denn gezeigt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Schönen Tag noch, schöner Tag hier, im Görli man kann auch Spaß haben… Sehen Sie, das war der Beweis." Kriminalität hat deutlich zugenommen Dass ein launiger TV-Dreh an einem sonnigen Nachmittag tatsächlich der „Beweis" für eine, wie der Beitrag suggeriert, übertriebene Angst vor Kriminalität im Görlitzer Park ist, muss bezweifelt werden. Das zeigen Recherchen des ARD-Politmagazins „Kontraste". Demnach ist die Zahl der schweren Körperverletzungen in den ersten fünf Monaten 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent, die Zahl der Raubtaten im selben Zeitraum um 30 Prozent gestiegen, wie „Kontraste" aus Sicherheitskreisen erfuhr. Immer wieder kommt es im Park und dessen Umfeld auch zu sexuellen Übergriffen und auch Vergewaltigungen - das allerdings meist bei Dunkelheit.