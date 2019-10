Linksextremismus an der Rigaer Straße: CDU will Bereich rund um die Uhr bewachen lassen

Berlin. Die Berliner CDU will die Rigaer Straße rund um die Uhr mit Video bewachen. Das forderte der CDU-Fraktionsvorsitzende, Burkard Dregger, am Montag im Innenausschuss. Er warf dem Senat Versagen beim Linksextremismus vor. Erneut forderte Dregger auch ein Vermummungs- und Versammlungsverbot an der Rigaer Straße und eine Erleichterung bei der Strafverfolgung.

Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) erteilte den Forderungen Dreggers im Innenausschuss allerdings Punkt für Punk eine Absage. Ein Vermummungsverbot helfe nicht, weil Vermummungen immer kurz vor der Straftat stattfinden würden. Ein generelles Verbot helfe daher nicht. Bei einem Waffenverbot sei eine Abgrenzung zu Alltagsgegenständen schwierig. Häufig würde Polizisten etwa mit Fahrrädern oder Mülltonnen beworfen. Eine Videoaufklärung laufe ebenfalls ins Leere, weil mobile oder stationäre Geräte sowieso zerstört würden.

Innenstaatssekretär Akmann sagte auch, dass er das Gespräch mit Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) gesucht habe. Bei dem Treffen sei es um den Brandschutz in dem Haus gegangen. Der Bezirk habe zugesichert, dazu in den kommenden Tagen Auskunft zu geben. In der Vergangenheit war wiederholt kritisiert worden, dass in dem Haus mit Wissen des Bezirkes lebensrettende Brandschutzbestimmungen ignoriert würden. So sei etwa die Tür, über die Rettungskräfte in das Hinterhaus gelangen würden, verbarrikadiert worden.

Berlin will Rigaer Straße 94 in Friedrichshain weiterhin kaufen

Die Innenverwaltung räumte unterdessen ein, dass es seit Beginn des Jahres 200 Polizeieinsätze an der Rigaer Straße und in deren Umfeld gegeben habe. Aus internen Dokumenten, die der Berliner Morgenpost vorliegen, geht außerdem hervor, dass in diesem Jahr vor allem Körperverletzungen, Brandstiftungen und Attacken auf Einsatzkräfte massiv gestiegen sind.

Während der Ausschusssitzung erneuerte Innensenator Andreas Geisel (SPD) die Kaufabsichten des Senats für das Haus an der Rigaer Straße 94. Er sagt, dass er sich mit dem mutmaßlichen Eigentümer, der zuvor in einer RBB-Dokumentation aufgetreten war, getroffen habe. In dem Gespräch habe der Mann aber nicht glaubhaft nachweisen können, dass ihm die Rigaer Straße tatsächlich gehöre. Nähere Angabe machte Geisel trotz mehrfacher Nachfrage nicht.

Um den Kauf des Hauses gibt es schon länger Streit. Die CDU wirft dem Innensenator sogar Täuschung vor. Der bestreitet das vehement. Im Grundbuch ist eine in England eingetragene Gesellschaft mit dem Namen „Lafone Investment“ vermerkt. Der dahinter stehende Eigentümer, dessen Name auch der Berliner Morgenpost bekannt ist, war aus Angst vor Attacken anonym im RBB aufgetreten. In dem Beitrag sagte er, dass sich bislang niemand an ihn mit Kaufabsichten gewandt habe.

