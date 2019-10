Berlin-Friedrichshain: CDU will Rigaer Straße rund um die Uhr bewachen lassen

Über die Rigaer Straße in Friedrichshain ist am Montag im Innenausschuss heftig diskutiert worden. Die CDU warf dem Senat Versagen vor.

Linksextremismus CDU will Rigaer Straße rund um die Uhr bewachen lassen

Berlin. Die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain soll rund um die Uhr bewacht werden. Das forderte der CDU-Fraktionsvorsitzende, Burkard Dregger, am Montag im Innenausschuss. Er warf dem Senat Versagen beim Thema Linksextremismus vor. Erneut forderte Dregger auch ein Vermummungs- und Versammlungsverbot an der Rigaer Straße und eine Erleichterung bei der Strafverfolgung.