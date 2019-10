Stadtrat Florian Schmidt plant Poller-Radweg am Kottbusser Damm in Kreuzberg

So sieht der Kottbusser Damm in Kreuzberg derzeit aus (Archivbild).

Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) will Parkplätze entlang des Kottbusser Damms in Kreuzberg verbannen und die Radwege ausbauen.

Berlin. Florian Schmidt (Grüne), Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, hat angekündigt, die Verkehrsführung am Kottbusser Damm in Kreuzberg neu zu gestalten. Bei einer Demonstration der Initiative „autofreiberlin“ am Sonnabend skizzierte Schmidt die Pläne. Demnach würden durch Poller geschützte Radwege, sogenannte Protected Bikelanes, auf den jetzigen Parkstreifen errichtet werden. Die mittlere Fahrspur werde zur Lieferzone. Für den Autoverkehr gäbe es dann pro Richtung nur noch eine Spur.

Derzeit stehen dem Autoverkehr zwischen Kottbusser Tor und Hermannplatz pro Richtung zwei Spuren zur Verfügung. Dazu kommt auf jeder Seite eine Spur mit Parkplätzen. Bislang befindet sich ein schmaler Streifen für Radfahrer auf dem Gehweg. Schmidt sagte über die Pläne: „Parkplätze wird es dann eigentlich nicht mehr geben“. Autofahrer könnten das Parkhaus am Hermannplatz nutzen, das derzeit leerstehe. Die Umsetzung der Pläne solle im Sommer 2020 starten. Schmidt erläuterte: „Im Moment sind von den Verkehrsmitteln zwei Drittel im Grunde fürs Auto. Aber was die Intensivität der Nutzung betrifft, müsste es eigentlich umgekehrt sein. Also dass maximal ein Drittel fürs Auto ist und zwei Drittel für den Rest. Diesen Umkehrprozess müssen wir in den nächsten Jahren angehen. Dafür ist der Kottbusser Damm ist ein gutes Beispiel.“ An die Teilnehmer der Demonstration gerichtet sagte er: „Es braucht eine Menge Druck. Wenn ihr so auf die Straße geht wie hier, dann schaffen wir das alle gemeinsam, in den nächsten fünf Jahren die Stadt komplett umzubauen.“ „autofreiberlin“ über Kottbusser Tor: Einer der „übelsten Unfallschwerpunkte in Berlin“ Rund 300 Menschen hatten am Sonnabend in Neukölln und Kreuzberg für eine Reduzierung des Autoverkehrs demonstriert. „Wir fordern Tempo 30 auf allen Straßen, wo wir heute unterwegs sind und mehr Sicherheit für Radfahrer“, sagte ein Sprecher der Initiative „autofreiberlin“. Die Demonstranten zogen vom Hermannplatz über den Kottbusser Damm und den Görlitzer Bahnhof bis zum Moritzplatz. Auf Transparenten waren Slogans wie „Verkehrswende sofort“ und „End cars“ zu lesen. Die Umweltschützer tanzten zu Musik, die von Lastenfahrrädern abgespielt wurde. Die Oranienstraße sei „lebensgefährlich für Radfahrer“, sagte der Sprecher. Das Kottbusser Tor sei einer „der übelsten Unfallschwerpunkte in Berlin“. Die Initiative wünsche sich breitere Gehwege, sichere Fahrradstreifen und keine Parkplätze mehr für Autos. „Autofreiberlin“ wurde im Winter 2018 gegründet und ist ein Zusammenschluss von Vertretern aus dem Gesundheits-, Bildungs- und Kultursektor.