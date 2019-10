Verkehr in Berlin: Grüne wollen Autos an Sommerabenden von Straßen verbannen

Berlin. „Flanieren statt fahren“ - unter diesem Motto warb der Berliner Senat Anfang Oktober für eine autofreie Friedrichstraße. An einigen Wochenenden soll Berlins Edel-, aber auch Sorgenmeile teilweise für Fahrzeuge gesperrt werden, ein Vorgeschmack auf die grüne Vision einer autofreien Innenstadt.

Nicht nur in Mitte, sondern auch in Friedrichshain-Kreuzberg strebt Rot-Rot-Grün eine verkehrspolitische Wende an. Das geht aus einem Antrag der Grünen für einen Vertiefungsplan Fußverkehr hervor, der in der Sitzung am 30. Oktober beraten werden soll. Darin wird die Bezirksverordnetenversammlung aufgefordert, den Fußverkehr im Bezirk auszubauen und zu stärken. „Zu Fuß gehenden Menschen muss deutlich mehr Platz eingeräumt werden“, heißt es in dem Antrag.

Als Feind des Fußgängers haben die Grünen den Autofahrer ausgemacht. Auf dem Weg zur „Entschleunigung“ schlägt die Partei im Bezirk auch einige ungewöhnliche Maßnahmen vor. So sollen an lauen Sommerabenden Straßen in Friedrichshain-Kreuzberg komplett vom Autoverkehr freigehalten werden. Nach Vorstellung der Grünen könnte sich zwischen 18 und 22 Uhr die Nachbarschaft zum Flanieren auf den Straßen treffen. Autos müssen leider draußen bleiben.

Die Idee von der temporär autofreien Straße sehen die Grünen eingebettet in ein größeres Konzept, das die Förderung des Rad- und Fußgängerverkehrs vorsieht. Parkplätze sollen „verstärkt zu Stadträumen entwickelt“, Gehwege verbreitert und mehr „Sitzgelegenheiten ohne Konsumzwang“ geschaffen werden.