Gemalt: So sehen Kinder das Kottbusser Tor

Der Junge mit den großen, wachen Augen trägt Dortmund-Trikot. Hinter ihm strahlt die Sonne, eine lange Treppe führt in ein Gebäude, das auf dem Kopf steht. Ein Mädchen mit Spange und fein gezeichneter Nase dagegen hat Häuser streng und geometrisch dargestellt. So wie es tatsächlich am Kottbusser Tor aussieht. Der Schriftzug „I love Kotti“ segelt durch ihren blauen Himmel. Das sind zwei der 16 großen Transparente, die jetzt in der am Donnerstag mit einem großem Umzug eröffneten Ausstellung an den Seitenwänden des Hochbahnhofs hängen.

Zu sehen sind auf der Südseite Selbstporträts von Kindern der Klasse 6b der Jens-Nydahl-Grundschule an der Kohlfurter Straße. Es ist die zweite Schau dieser Art auf Initiative des Vereins Kotti-Coop. Die Gruppe ist Träger des Nachbarschafts- und Stadtraumprojektes „Wir sind der Kotti“. Eisbuden, Fußball und Fantasiewesen Der Vorsitzende von Kotti-Coop, Alexander Kaltenborn leitet das Projekt. „Im Kunstkurs der 6b ging es zunächst um Porträtzeichnung. Dann wurde über den Kotti diskutiert.“ Auf den Bildern von der Bahnhofswand zeigen sich die Kinder nun in ihrem Umfeld. „So wie wir uns den Platz wünschen“, sagt der elfjährige Sefin, der sich mit „Berlin“-Schriftzug gezeichnet hat. „Ich will, dass es auf dem Kotti friedlich ist, dass man dort nicht überall über kaputtes Glas läuft, dass da keine Drogentütchen liegen“, sagt der Klassensprecher der 6b. Die von Erwachsenen erstellten Bilder sieht man auf der Nordseite der Hochbahn.

Foto: Kotti-Coop e.V. Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ziehen die Kinder, begleitet von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) um den Platz, durch das Neue Kreuzberger Zentrum (NKZ) und zurück. Die Polizei sperrt den Weg. Passanten bleiben stehen, viele können gar nicht anders, als zu lächeln. Nie ist der Platz so friedlich wie bei dieser alljährlichen Demonstration. „Wir wollen zeigen, dass es uns auch gibt“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Barbara Jürgens-Streicher. Sie leidet sehr darunter, dass „Bio-Deutsche“, wie sie sagt, davor zurückschrecken, ihr Kind an dieser Schule anzumelden, wo 99 Prozent einen nicht-deutschen Hintergrund haben. „Unser Signal lautet: Wir gehören auch zum Kotti, vergesst uns nicht“, sagt sie. Für die Ausstellung hat Kommunikationsdesigner Kaltenborn nicht mehr als 1600 Euro ausgegeben, Geld für Transparente und ein wenig Werbematerial. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln der Sozialen Stadt/Projektfonds. „Die Zusammenarbeit mit der BVG lief wieder sehr gut“, sagt er. Barbara Jürgens-Streicher ist stellvertretende Schulleiterin der Jens-Nydahl-Grundschule.

Foto: Patrick Goldstein „Der Kotti ist kein Ponyhof, hat Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann einmal gesagt“, erinnert Kaltenborn. Mit dem Platz verbinde man eben stadtweit vor allem Drogen-, Tourismus- und Sicherheitsproblematik. Mit der Ausstellung will der Verein gegensteuern. Die erwachsene Sicht auf den Platz mit dem überragenden Wohnkomplex NKZ ist auf 16 Bildern auf der nördlichen Seite des Viadukts zu sehen. Julia Brunner und Stefan Endewardt haben Bewohner des Hauses zu sich in den Nachbarschaftsladen Kotti-Shop geholt. „Wir machten Fotos von ihnen, die sie mit Pauspapier nachzeichneten“, sagt Brunner. Gegen 14 Uhr ziehen die Schüler unter ihren Bildern an der Hochbahn entlang.

Foto: Patrick Goldstein Jenes Negativbild, dem Kotti-Coop gegensteuern will, hat sie längst nicht mehr. „Das NKZ ist eine wunderbare Nachbarschaft“, sagt sie. „Hier wohnen 1250 Menschen, es ist wie ein Dorf: Man kennt sich, man grüßt sich.“ Die begleitende imposante Ausstellung in Wort und Bild, mit Erinnerungen der Anwohner an frühe Kreuzberger Tage, ist in der Namik-Kemal-Bibliothek, Adalbertstraße 2 zu sehen.