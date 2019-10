Berlin. Wer kurz in Friedrichshain-Kreuzberg parken will, muss mit höheren Gebühren rechen. Die Kosten in der Parkraumzone 50 steigen. Das Bezirksamt spricht von einer „Gebührenanpassung in den Parkraumbewirtschaftungszonen“.

Betroffen ist das Gebiet zwischen zwischen Frankfurter Allee, Gürtelstraße, Neue Bahnhofstraße, Revaler Straße sowie Warschauer Straße. Gebühren einheitlich 0,75 Euro An diesen Straßen werden die Gebühren angehoben. Sie steigen von 0,25 Euro je 15 Minuten von 9 bis 17 Uhr beziehungsweise von 0,50 Euro je 15 Minuten von 17 bis 24 Uhr auf einheitlich 0,75 Euro je 15 Minuten für die gesamte Bewirtschaftungszeit von 9 bis 24 Uhr. Die technische Umstellung an den Automaten werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen und voraussichtlich zum 1. November abgeschlossen sein, so das Ordnungsamt des Bezirks. Aus diesem Grund könne es vorübergehend noch zu unterschiedlichen Tarife kommen.