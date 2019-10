Berlins Senat zu Gast bei Monika Herrmann

Berlin. Die ersten Tweets aus dem Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg zeugten von bester Stimmung. „Grünes Frauenpower-Triple“ stand unter einem Bild mit Wirtschaftssenatorin Ramona Popp, Umweltstadträtin Clara Herrmann und Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (alle Grüne). Ein anderes zeigte ein für das Treffen bereit gestelltes buntes Körbchen mit dem launigen Kommentar „Beste Brezeln der Stadt“.

Für die Gastgeber und die seltenen Besucher im Rathaus an der Frankfurter Allee sollte es in mehrerer Hinsicht besonderer Tag werden. Der Beschluss des Berliner Mietendeckels stand auf der Tagesordnung der Senatssitzung, die diesmal im Rathaus in Friedrichshain stattfand. „Wir freuen uns, dass der Senat dieses wegweisende Gesetz zum Schutz der Mieterinnen heute in Xhain beschließt“, twitterte Clara Herrmann.

„Ich muss meinen Bezirk ja nicht mehr vorstellen“

Anschließend wollte man mit Stadträten und Bezirksbürgermeisterin über Pläne und Probleme in den Kiezen diskutieren. Für den Rest des Tages würden der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und eine Gruppe Senatoren mit den Lokalpolitikern eine Tour zu mehreren Etappen im Bezirk aufbrechen.

Den Besuch aus dem Roten Rathaus begrüßte Monika Herrmann gewohnt salopp mit den Worten: „Ich muss meinen Bezirk ja nicht mehr vorstellen, Sie alle lesen ja täglich über uns in der Presse.“ Im Anschluss an die Sitzung sagte Müller, es habe einen sehr kollegialen und konstruktiven Austausch gegeben. Besprochen wurden Kernthemen des Bezirks. Zum Problemthema Görlitzer Park sagte Herrmann, anders als in der vorangegangenen Wahlperiode gehe es mit diesem Senat weit kooperativer zu.