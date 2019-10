Autofahren in Berlin ist oft keine Freude (Archivbild).

An der Skalitzer Straße in Kreuzberg wird gebaut. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen.

Verkehr Stau bis Jahresende an der Skalitzer Straße

Berlin. Am Wochenende mussten Autofahrer die Oberbaumbrücke wegen Bauarbeiten meiden. An der Skalitzer Straße in Kreuzberg bleibt der Stau.

Zwischen Wrangelstraße und Lausitzer Platz sind beide Richtungen auf einen Fahrstreifen reduziert. Die Bauarbeiten sind erst Ende des Jahres abgeschlossen.