Pegida München demonstriert an der Rigaer Straße

Berlin. Nach der 24-Stunden-Demo von Pegida München von Freitag bis Sonnabendmorgen 9 Uhr im Görlitzer Park in Kreuzberg, hat der bayerische Ableger des Vereins eine weitere Veranstaltung in Friedrichshain bei der Polizei angemeldet.

Die Pegida-Aktivisten hatten im Park eine Videoleinwand aufgebaut. Über Lautsprecher ließen sie Korangesänge erklingen.

Foto: Thomas Peise

Sieben Mitglieder von Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) wollen am Sonnabend von 17 bis 24 Uhr am Schleidenplatz an der Rigaer Straße demonstrieren. Thema der Veranstaltung ist: „Rigaer 94 - ein Ort undemokratischer Denkweise und Verfassungsfeindlichkeit“. Damit wollen die Rechtspopulisten auf die politisch wie juristisch umstrittene Situation des zum Teil besetzten Hauses Nummer 94 an der Rigaer Straße aufmerksam machen.

Rigaer Straße 94: Rückzugsort für Linksextremisten

„Das Wohnprojekt „Rigaer Straße 94“ und die „Kadterschmiede“ haben für die autonome Szene Berlins und auch bundesweit eine hohe symbolische Bedeutung“, heißt es im Berliner Verfassungsschutzbericht. „Haus und Veranstaltungsräume sind Ausgangspunkt und Rückzugsort bei militanten Aktionen zur Verteidigung „autonomer Freiräume“, die Linksextremisten um jeden Preis erhalten wollen.“ Das leerstehende Gebäude wurde Anfang 1990 besetzt. Für einige Wohneinheiten wird aber auch Miete bezahlt.

Kundgebung gegen Rassismus und Nazis

Wie eine Polizeisprecherin sagte, liege auch eine Anmeldung für eine Gegenkundgebung vor. Angemeldet sind 50 Teilnehmer die von 16 bis 23.55 Uhr unter dem Motto „Nordkiez gegen Rassismus und Nazis“ demonstrieren wollen. Ein Großaufgebot der Polizei wird die beiden Veranstaltungen begleiten.

Mehr zum Thema:

Pegida-Aktivisten spielen im Görlitzer Park Korangesänge

Rigaer Straße: „Am Ende geht es hier um Leib und Leben“

Gewalt an der Rigaer 94 hat einen neuen Höhepunkt erreicht