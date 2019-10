Görlitzer Park: 140 Polizisten schützen Pegida-Demonstranten

Berlin. Es ist eine bizarre Veranstaltung, die am Freitagnachmittag im Görlitzer Park stattfindet. Dort demonstriert ein einzelnes Mitglied von Pegida München gegen den dort stattfindenden Drogenhandel. Wie Polizeisprecherin Kerstin Ismer der Berliner Morgenpost bestätigte, habe der Münchner eine 24-Stunden-Demo für fünf Personen angemeldet, die noch bis Sonnabend 9 Uhr dauern soll.

Die Versammlungsbehörde in Berlin habe die Veranstaltung geprüft und genehmigt, erklärte Ismer. Als die Berliner Morgenpost die Sprecherin am Telefon erreichte, waren im Hintergrund gerade lautstark Koranverse zu hören, die der Mann auf einem Fernseher abspielte, Via Lautsprecher beschallte er mit den Gesängen den gesamten Park. Schon vorher hatte der einschlägig bekannte Mann ein Plakat mit der Aufschrift „Wo der Rechtsstaat kapituliert, dealt es sich ganz ungeniert“ aufgehängt. Zudem hisste der Rechtspopulist mit vier weiteren Demonstranten vor seinem Lieferwagen eine Deutschland- sowie eine Bayernfahne und stellte mehrere Pegida-Aufsteller auf den Boden.

13.00 Uhr: Die rechtsextreme Kundgebung von Pegida München im Görlitzer Park beginnt mit dem Abspielen von Musik. Etwa 200 Personen protestieren lautstark dagegen. #b0410 #nopegida pic.twitter.com/ujmfMBQgw0 — Berlin gegen Nazis (@BerlingegenNazi) October 4, 2019

Am frühen Freitagnachmittag waren 140 Polizisten im Görlitzer Park im Einsatz. Mehrere Hundert Gegendemonstranten hatten sich im „Görli“ versammelt. Gitter schirmen den Pegida-Demonstranten weiträumig ab. Weil die Demonstration bis 9 Uhr am Sonnabend andauern soll, richten sich die Polizisten auch darauf ein, dass der Bayer im Park übernachtet. Möglicherweise wird er im Anschluss weiter in die Rigaer Straße ziehen. Wie die Polizei bestätigte, hat Pegida München dort für Sonnabend von 17 bis 24 Uhr eine weitere Demonstration angemeldet, die unter Vorbehalt genehmigt wurde. Nach Angaben der Berliner Polizei war der Münchner Pegida-Demonstrant vorher bereits in Hamburg und am Tag der Deutschen Einheit am Berliner Alexanderplatz aufgetreten.

