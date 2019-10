Kreuzberg. Es sah aus wie im Bürgerkrieg. Rotflackernd brannten die Autos in der Nacht. Trümmer bedeckten Fahrbahn und Bürgersteig. Steine flogen, geworfen von Menschen, die so schnell in Hauseingängen verschwanden wie sie von dort aufgetaucht waren: Am 1. Mai 1987 schlug in Kreuzberg rund um die Oranienstraße nach den frühen Hausbesetzerjahren erneut sozialer Unfrieden in Gewalt um. Mehr als 20 Jahre später ist nun unter den Menschen im Kiez wieder großer Zorn zu spüren.

Gewerbetreibende können hohe Mieten nicht zahlen Läden müssen schließen, zahlkräftige Start-ups und schicke Touristenläden ziehen nach. Die Leute vor Ort fühlen sich ausgesperrt. Jüngster Fall war die Kündigung für Familie Tunc und ihren „Ora 35“. Hunderte Demonstranten versammelten sich seit dem Frühjahr vor dem Kiez-Treff, Mitte August zog der Gerichtsvollzieher endgültig die Rollläden herunter. Hinter angeklebter Folie auf dem Schaufenster des schmalen Geschäfts wird der Laden jetzt für einen Nachmieter optimiert. „Es ist in der Straße so weit gekommen, dass normale Gewerbetreibende nicht mehr die geforderten Mieten zahlen können“, sagt Baris Yildirm, Anwalt der Familie. „Das wird die neue Bergmannstraße“, sagten viele bei den Kundgebungen. „Alles wird gleichförmiger und reicher“, meint eine Mitarbeiterin des Bioladens „Kraut und Rüben“ schräg gegenüber. Sortiment der Geschäfte nach Touristen-Bedarf ausgerichtet Alexander Kaltenborn, Vorsitzender des Vereins Kotti-Coop, der von Anwohnern des nahe gelegenen Kottbusser Tors gegründet wurde, sagt, vor rund zehn Jahren habe man gemerkt, dass der Kiez attraktiv für Touristen wurde. „In den arabisch- und türkischstämmigen Geschäften etwa begannen die Mitarbeiter plötzlich, ein bisschen Englisch zu lernen“. An Supermärkten wurde bald das Angebot um Tofu und andere Bio-Waren erweitert. Lesen Sie auch: Kommentar - Vor aller Augen kippt die Stimmung in Kreuzberg In den Hinterhöfen verschwanden immer mehr Handwerksbetriebe – obwohl das Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten bislang immer die typische „Kreuzberger Mischung“ darstellte. Drucker im Kiez, mit denen Grafiker Kaltenborn lange zusammengearbeitet hatte, wichen auf günstigere Stadtteile wie Tempelhof und Marzahn aus. Der Wandel zeige sich im Detail, sagt Kaltenborn. Eine grazil mit Kreide beschriftete Schiefertafel am Espresso-Café signalisiere Alteingesessenen Mietern, dass sie von diesem Wandel ausgeschlossen sind. „Wer arm ist, dem wird so im Stadtraum gezeigt, dass er gar nicht mehr zur Zielgruppe gehört.“ Oranienstraße wird von Touristen überflutet Rechtsanwalt Yildirm sieht den Kiez nicht als neue Bergmannstraße. Es sei viel schlimmer: „Das ist eher der neue Ballermann.“ Vereinschef Kaltenborn meidet die Oranienstraße wochenends – wegen der Touristen. Zu voll, zu überlaufen, sagt er. „Das tue ich mir nicht mehr an.“ Bei der vor Ort allgegenwärtigen Interessengemeinschaft von Gewerbetreibenden, „Ora Nostra“, beobachtet man indes eine hohe Fluktuation von Geschäften, die sich auf die neuen Mieten einlassen. Die Rede ist von Quadratmeterpreisen bis zu 60 Euro. „Ein Hipster-Geschäft, das auf Bowl-Gerichte spezialisiert war, verschwand bald wieder“, sagt Aktivistin Swenja Ritchie. „Von den Leuten, die hier leben, konnte sich das eh’ keiner leisten.“ Jüngst habe ein Investor zwischen Skalitzer und Mariannenstraße eine ganze Häuserreihe gekauft. „Die Restaurants unten konnten nur durch Verkleinerung und Zusammenlegung überleben“, sagt Ritchie. Stammkunden blieben wegen Touristen weg Sie selbst musste im April, nach 25 Jahren im Kiez ihr Schuh- & Textil-Geschäft aufgeben. „Die letzten zwei Jahre hatte ich nur noch Minus gemacht.“ Es hatte mehrere Besitzerwechsel mit einer Mieterhöhung um 30 Prozent gegeben. „Neue Eigentümer denken immer: Bei den vielen Touristen machen die Läden ein Bombengeschäft. Dabei hatte ich Stammkunden, die irgendwann eher wegblieben, weil sie auf die Touristen keine Lust mehr hatten.“ Bei ihrer Arbeit für Ora Nostra sehe sie: „Die Kleingewerbetreibenden von heute sind die Obdachlosen von Morgen.“ Unter Mietendruck griffen viele auf ihre Rücklagen zurück und stünden dann bei Scheitern des Geschäfts ohne Zukunftsabsicherung da. Reemt Ulrich ist Chef von Central Music & Drinks. In den 80er-Jahren hatte er im Viertel in einem Hausprojekt mitgewirkt. Dann bot man den einstigen Besetzern Eigentümerverträge an. Da habe sich bei den Mitstreitern „die Ideologie geändert“ und Ulrich eröffnete lieber den ersten Instrumente-Laden Kreuzbergs. Bela von den Ärzten, Nina Hagen und selbst Slash von Guns’n Roses kauften bei ihm. Seine jüngste Mieterhöhung war von 1700 auf 3700 Euro, sagt er. Schon vor sechs Jahren habe er seine Rücklagen in den Laden gesteckt. Reemt Ulrich nutzt Musikladen auch als Späti In den vergangenen Jahren ging es etwas bergauf, weil er sein Musikladen nun auch als Späti nutzte. Die jungen Leute aus den Start-up-Buden, die in den Hinterhöfen statt früher 800 Euro nun 3000 bis 5000 Euro für die Fabriketage zahlen – Ulrich hatte sie nach den Preisen gefragt – kaufen jetzt ihre Mate-Flaschen bei ihm. Aber inzwischen machen ihm drei neue Spätis das Geschäft kaputt. Seine Zukunftsperspektive, so der 66-jährige nüchtern: Staatliche Grundversorgung. Wenn sich in seiner aktiven Zeit, den 80er-Jahren, die heutige Entwicklung von Verdrängung und Ausgrenzung gezeigt hätten, „da hätte es in Kreuzberg Krieg gegeben“, sagt Ulrich. Aber: „Ich habe keine Lust mehr, mich dagegen zu stemmen.“