Bergmannstraße: Florian Schmidt ersetzt Parklets durch Stonelets - Findlinge gegen Falschparker

Berlin. Neue Aktivitäten an der Bergmannstraße: Nachdem die „Parklets“, Sitzgelegenheiten an der Straße, in den vergangenen Tagen abgebaut wurden, hat das Bezirksamt die entstandenen freien Flächen schon wieder belegt. Wer darauf hoffte, dass nun die Parkplätze wieder da sind, die seinerzeit für den Aufbau der „Parklets“ weggenommen wurden, der irrt sich.

Vielmehr wurden auf freigewordene Flächen nunmehr Findlinge platziert. Das verkündete Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) bei Twitter. „#Kreuzbergrocks sind zurück in der #Bergmannstraße. Parklet-Flächen werden zu #stonelets und sichern Freiräume gegen Falschpaken, bis Nutzungen definiert sind“, schrieb er. Man plane zudem eine „künstlerische Gestaltung“ der Findlinge. Meinung: Findlings-Gate: Baustadtrat Schmidt ist nicht mehr tragbar #keuzbergrocks sind zurück in der #Bergmannstraße. Parklet-Flächen werden zu #stonelets und sichern Freiräume gegen Falschpaken, bis Nutzungen definiert sind. Planen künstlerische Gestaltung der Findlinge mit @on_parking und #bbk-kulturwerk. PS: ist noch nicht der #beziksbagger pic.twitter.com/wHPPOwdYPI — Florian Schmidt (@f_schmidt_BB) September 27, 2019 Schmidts offenbar eigenmächtiges Handeln stößt auf scharfe Kritik. „Ihr Autohass und Ihre Maßnahmen, anderen das Leben schwer zu machen, ist unerträglich“, schreibt etwa @luisenstadtfoto. Schmidt verweist auf einen Antrag, die wieder freigewordenen Flächen nicht wieder als Parkplätze zu nutzen. Doch über den wurde noch gar nicht entschieden. Schmidt hat dennoch mit dem Abladen der Findlinge Fakten geschaffen. Um „Falschparken“ zu verhindern, wie er schreibt. Lesen Sie auch: So wünschen sich Anwohner ihren Bergmannkiez CDU will Schmidt Zuständigkeit entziehen lassen Kurt Wansner, Wahlkreisabgeordneter der CDU-Fraktion Berlin, greift Schmidt nun scharf an. Dieser habe „die Parklets im Bergmannkiez eigenmächtig durch Findlinge und Baken ersetzen lassen. Damit hat er erneut den Wunsch der Anwohner wie auch den Beschluss und Diskussionen des Bezirksparlaments missachtet, in denen die Beseitigung der Barrieren gefordert wurde. Ein Ersatz durch Steine ist weder durch das Anwohner-Votum noch durch Bezirksparlamentsbeschlüsse gedeckt.“ Hintergrund: So stark krempelt Friedrichshain-Kreuzberg den Verkehr um Und weiter: „Stadtrat Schmidt hat sich wiederholt in seinem Amt als untauglich erwiesen. Wir fordern daher den Bezirk auf, ihm die Verantwortung über die Begegnungszone Bergmannstraße zu entziehen. Ich begrüße es, wenn meine Parteifreunde eine Sondersitzung der Bezirksverordnetenversammlung einberufen, um den selbstherrlichen Grünen-Politiker für seine Alleingänge zur Verantwortung zu ziehen.“