Berlin bekommt einen neuen Wissensstandort. Am Blücherplatz in Kreuzberg wird, wie berichtet, die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) errichtet. Seit Montag haben in der Sache die Bürger das Wort. Mit Führungen über das Areal am Halleschen Tor begann die federführende Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen das Dialogverfahren „Städtebauliche Machbarkeitsstudie ZLB am Blücherplatz“.

Die am besten besuchte Kultureinrichtung der Stadt

Geplant ist, drei Standorte der ZLB zusammenzufassen. Derzeit ist die Bibliothek an drei Orten der Stadt niedergelassen – in der aus acht Gebäuden bestehenden Berliner Stadtbibliothek in Mitte, der Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) am Halleschen Tor und im Außenmagazin im Westhafen. 1,5 Millionen Besucher wurden in 2018 gezählt. Damit gilt die ZLB als die am besten besuchte Kultureinrichtung der Stadt. Im nationalen Vergleich ist sie zudem die größte öffentliche Bibliothek Deutschlands. Dabei sind von 38.000 Quadratmeter Fläche nur etwa 7000 für das Publikum zugänglich. Nach Einschätzung des Senats sind dies „räumliche Bedingungen, die unzureichend und nicht bedarfsgerecht sind“.

Uneinig war man sich lange über den Standort. Der Vorgängersenat unter Klaus Wowereit favorisierte einen Neubau am Tempelhofer Feld. Diesen Plan machte der Volksentscheid zunichte, der eine Bebauung der Fläche ablehnte. Im Juni 2018 einigte man sich auf den Blücherplatz. Dort zieht die Amerika-Gedenkbibliothek – ein Geschenk der USA zum Wiederaufbau nach dem Krieg – täglich mehr als 4000 Menschen an, die die diversen Medien, vom Buch bis zur Blu-Ray für Studien, Recherchen oder zum Spaß nutzen.

Der Komplex wird den Ort und die Nachbarschaft verändern

Im nächsten Schritt soll geklärt werden, wie sich das Wissenszentrum ins Umfeld einfügen kann. Das wird in einem Dialogverfahren untersucht. Bürger begegnen Experten aus Architektur, Verkehrsplanung und Landschaftsgestaltern. Hinzu kommen Bibliothekare. Ausdrücklich nicht soll es darum gehen, welche Gestalt der Gebäudekomplex haben wird.

Nach der Begehung am Montag und dem abendlichen Auftakt sind fünf Veranstaltungen angesetzt. Die Planer wollen Antworten auf offene Fragen, zum Beispiel wie das denkmalgeschützte AGB-Gebäude eingebunden werden und welche Funktion es erfüllen kann. Als Ort, der verstärkte Anziehungskraft ausüben wird, müssen Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Nahverkehr und Parkmöglichkeiten bedacht werden. Und was aus Rücksicht auf Menschen in der Nachbarschaft vermieden werden soll.

Katrin Lompscher, Linken-Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, sagte, die ZLB sei das größte kulturelle Bauvorhaben Berlins der kommenden Jahre. Der Komplex werde den Ort verändern. „Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Ideen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren“, so die Senatorin.

Zu wenig Platz für die Kinder- und Jugendbibliothek

In drei Führungen hatten am Montag die rund 60 Teilnehmer Gelegenheit, sich ein Bild von Gebäude und Areal zu machen. Jonas Fansa, Abteilungsleiter Publikumsdienste, leitete das Augenmerk auf Missstände in dem 1954 errichteten Gebäude. „Es ist deutlich übernutzt“, sagte er mit Hinweis auf einen zusätzlich aufgestellten WC-Container. Die fünf Obergeschosse hätten eine durchschnittliche Nutzfläche von je nur 350 Quadratmetern. „Das ist nicht wirtschaftlich.“

Für die Kinder- und Jugendbibliothek im Untergeschoss stünden nur 400 Quadratmeter zur Verfügung. „Das ist beschämend“, so Fansa. „Das Fünffache wäre für eine adäquate Arbeit nötig.“ Damit die Räume für Nachwuchsleser etwa bei Filmveranstaltungen einsetzbar sind, befinden sich Rollen unter den Buchregalen.

Jonas Fansa, Abteilungsleiter Publikumsdienste, führte auch durch das Magazin der AGB.

Foto: Patrick Goldstein

Ein Teilnehmer regte an, das neun Regalkilometer umfassende Magazin für Besucher zugänglich zu machen. Ein anderer forderte, bei der Veränderung den Autoverkehr auf der Blücherstraße zu reduzieren. Außer dem aufgenommenen Beteiligungsverfahren sind die folgenenden Schritte nur vage umrissen. Ein Architekturwettbewerb ist in Vorbereitung, aber ohne zeitliche Ablaufplanung. Im Frühjahr war aus der Kulturverwaltung ein Baubeginn für Mitte des nächsten Jahrzehnts avisiert worden. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) nannte zuletzt eine Kostensumme von 360 Millionen Euro.

Während ein offizieller Wettbewerb noch nicht ausgerufen wurde, hat der Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin (AIV) das ZLB-Quartier zum Thema des AIV-Schinkel-Wettbewerbs 2019 für Studenten gemacht. Die vielschichtige Auf­gabe zog mehr Teilnehmer an als in den Vorjahren. Der Sieger-Entwurf „Bibliothek der Zukunft“ von David Kerrom und Luca Mathias Hupfer von der HTWK Leipzig macht die ZLB zum „riesigen, öffentlichen Stadtwohnzimmer“. Die AGB wird dabei Standort einer Mensa im Erdgeschoss mit Büros in den oberen Etagen.