Verkehr in Berlin - Parklets und grüne Punkte in der Bergmannstraße kommen weg

„Begegnungszone Bergmannstraße“ in Kreuzberg: Parklets und farbige Punkte auf der Fahrbahn sorgten für Ärger.

Verkehr Parklets und grüne Punkte in der Bergmannstraße kommen weg

Berlin. Nach rund einem Jahr Testlauf sollen die umstrittenen Parklets in der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg ab nächster Woche abgebaut werden. "Der Abbau wird drei Wochen dauern", teilte Bezirksamtssprecherin Sara Lühmann auf Anfrage mit. Damit werde ein Beschluss der Bezirksverordneten-Versammlung (BVV) umgesetzt. Auch die grünen Punkte an mehreren Stellen der Fahrbahn sollen nun wieder abgetragen werden. Die Markierungen sollten der Verkehrsberuhigung dienen und hatten viel Spott auf sich gezogen.

Parklets sind Aufenthaltszonen mit Sitzgelegenheiten und Pflanzen. Sie wurden Ende 2018 im Rahmen eines von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz finanzierten Modellprojekts aufgebaut. In sogenannten Begegnungszonen sollen in der Straße durch Umbauten der Autoverkehr reduziert und mehr Platz und mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden. In Berlin polarisieren solche Areale seit längerem.

Ob die Parklets womöglich zurückkommen, steht noch nicht fest. Von diesem Freitag an sollten mehrere Varianten für die dauerhafte Ausgestaltung der Straße vor Ort vorgestellt werden. Ergebnisse der Bürgerbeteiligung werden nach Bezirksangaben Ende des Jahres erwartet, 2020 soll dann die BVV entscheiden. "Eine perfekte Lösung, bei der die Interessen aller Beteiligten abgedeckt werden, wird es sicherlich nicht geben", schreibt der Bezirk im Internet.