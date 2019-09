Workshop für Protestplakate gegen Vermieter: Bezirk überrascht über Vorwürfe

Im Fall eines umstrittenen Bildes zu einem Veranstaltungsaufruf auf der Webseite des bezirklichen FHXB Museums hat jetzt das Bezirksamt mit einer Stellungnahme reagiert. Die Arbeit zeigt Darstellungen, die an antisemitische und sozialistische Propaganda erinnern. Sprecherin Sara Lühmann unterstrich, dass das verwendete Bild in einem anderen Kontext entstand, als der Veranstaltung, die es bewarb.

Bei dem Workshop sollen Berliner Protestplakate gegen Mieterhöhungen herstellen können. Kurios: Diese erinnern optisch an sozialistische Propaganda. Beworben wird die Veranstaltung vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg bei Twitter: "MACH DIR (D)EIN PROTESTPLAKAT! Dieses Wochenende: 2-tägiger Workshop in der Museumsdruckerei für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren im FHXB Museum", heißt es dort.

Plakat zeigt dickbauchigen Vermieter mit Zigarre

Teil des Tweets ist eines der im Museum erstellten Plakate. Es zeigt einen dickbauchigen Vermieter mit Zigarre und einem Mieterhöhungsschreiben in der Hand, daneben klein eine rote Person mit Schild und Schwert. Dazu der Aufruf: "Kämpft gegen die Gier!"

Nach Angaben des Friedrichshain-Kreuzberg Museums ist das Plakat "Mieterhöhung" entstanden im Rahmen eines Workshops mit der Ellen-Key-Schule in der historischen Druckerei des Museums. Dort findet auch der aktuelle Workshop statt.

Ähnlichkeiten mit Hetzpropaganda aus finstersten Zeiten sind für das @BA_Xhain und @f_schmidt_BB kein Problem, man verfolgt ja ein ehrenhaftes Ziel – mal davon ab, dass es schon einen Hautgout hat, wenn die Verwaltung Protestaufrufe macht. https://t.co/NXQxoVG0bt — Jan-Philipp Hein (@aufmacher) September 14, 2019

Das auf der Museumsseite sowie via Twitter verbreitete Plakat sei von einem Schulkind gemacht worden, teilte jetzt das Bezirksamt mit. Dies sei im Rahmenprogramm der Ausstellung „Frieden, Freiheit, Brot! 100 Jahre Revolution – Friedrichshain und Kreuzberg 1918/19“ geschehen. Produziert wurde es demnach im Druckworkshop des Museums, der Teilnehmern einerseits Druck- und Kreativitätstechniken, andererseits Geschichte und damalige Ästhetik vermittelt. Im Zug der Behandlung des Themas wurden Plakatbeispiele der Revolutionszeit und ihre Bildsprache diskutiert. Dies beeinflusste das Schulkind, ob Mädchen oder Junge lässt das Bezirksamt offen, bei seiner Arbeit. So weit, so unschuldig.

Konflikte des Wohnens vom 19. Jahrhundert bis heute

Gewicht bekommt das historisch inspirierte Motiv aber in seiner Verwendung im aktuellen Kontext. Da hatte es das Museum eingesetzt, um auf den offenen Druckworkshop anlässlich der am 9. August gestarteten Ausstellung „Dach über Kopf. Wohnraumfragen in Friedrichshain und Kreuzberg“ hinzuweisen. Darin geht es um Konflikte des Wohnens vom 19. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. In der berlinweit allgegenwärtigen Auseinandersetzung um bezahlbare Mieten kann die Darstellungsform aus revolutionärer Zeit, die an nationalsozialistische und sowjetische Publikationen erinnert, befremdlich wirken.

Sprecherin Lühmann erklärte, Bezirksamt und FHXB Museum seien überrascht über die Vorwürfe. „Wir stellen uns entschieden gegen jegliche Diskriminierung und Antisemitismus“, so Lühmann. Das Museum verstehe sich als offener und diskriminierungsfreier Raum. Der Bezirk setze auf eine geschichtskritische, antifaschistische und antirassistische Geschichts- und Erinnerungsarbeit. Etwa mit Stolpersteinverlegungen sowie Museums- und Gedenktafelprogramm.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, hatte am Montag Strafanzeige gegen das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg wegen Volksverhetzung gestellt. Er kritisieirte das „widerliche Protestplakat“ und den Workshop gegen Mieterhöhungen, wie ein Sprecher sagte.

Die Protestplakate sollen rund um das Museum aufgehängt werden

"Mit Hilfe traditioneller Drucktechniken sollen in der historischen Druckerei des Museums Protestplakate entworfen und druckgrafisch umgesetzt werden", heißt es auf der Museums-Website. "Die entstandenen Protestplakate werden im öffentlichen Raum rund um das Museum plakatiert und können auch beim nächsten Mieter*innenprotest zum Einsatz kommen."

Es handele sich bei dem Workshop um ein Begleitprogramm zur neuen Ausstellung „Dach über Kopf! Wohnraumfragen in Friedrichshain und Kreuzberg“. Hinter dem Museum steht das von den Grünen geführte Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg.

"Ähnlichkeiten mit Hetzpropaganda aus finstersten Zeiten"

Die bezirksamtliche Werbung für den Workshop wurde vom Berliner Journalisten Jan-Philipp Hein kritisiert. "Ähnlichkeiten mit Hetzpropaganda aus finstersten Zeiten sind für das @BA_Xhain und @f_schmidt_BB kein Problem, man verfolgt ja ein ehrenhaftes Ziel – mal davon ab, dass es schon einen Hautgout hat, wenn die Verwaltung Protestaufrufe macht", schrieb er bei Twitter. "Wer Wut, Angst und Spaltung unbedingt in der Ästhetik des Plakats einer 1.-Mai-Demo von 1928 verpacken will, sollte nicht über Protestkultur dozieren", schrieb er an Baustadtrat Schmidt.

Baustadtrat Schmidt schimpft Journalisten als "durchsichtigen Scharfmacher"

"Ich weiß, dass für Sie die Mietenbewegung schnurstracks in die Diktatur führt", gab Schmidt zurück. Hein darauf: "Es geht darum, dass Sie und Ihre Mitstreiter Ressentiments bespielen – und das im Furor offenbar gar nicht mehr auffällt. Spätestens bei Diesem Plakat hätten Sie mal ins Stocken geraten müssen. Stattdessen: Immer weiter…" Schmidt schimpfte den Journalisten wegen seiner Kritik einen "durchsichtigen Scharfmacher".

"Schade, dass ein Bezirksamt solche simplen Vereinfachungen fördert"

Auch Nutzer @fabisation greift das Bezirksamt an: "Wow. Ich hielte das zunächst für ein Propagandabild aus den 20er-Jahren. Alle Klischees inklusive Überzeichnung in einem Bild drin. Schade, dass ein Bezirksamt solche simplen Vereinfachungen fördert", schrieb er.

Nutzer @brumell fühlt sich gar an antisemitische Hetze aus der Nazi-Zeit erinnert. "An der Nase des Schuldigen müsst ihr noch arbeiten. Ekelhaft!", kommentierte er bei Twitter. @einerhgw meint: "Erinnert mich an ein NSDAP-Plakat". @LACowboyX postet: "Liebes Bezirksamt Friedrichshain, dem Kapitalisten in dieser Retro-Grafik fehlt die eindeutige Kennzeichnung eines Juden. Wenn ihr schon NSDAP-Plakate nachahmen wollt, dann ist das allerdings ein Muss."

Liebes Bezirksamt Friedrichshain, dem Kapitalisten in dieser Retro Grafik fehlt die eindeutige Kennzeichnung eines Juden. Wenn ihr schon NSDAP Plakate nachahmen wollt, dann ist das allerdings ein Muss. — Veganes Reiten (@LACowboyX) September 15, 2019

Nutzer @danielajaniak schrieb: "Ihr wisst schon, welche Erinnerungen so ein Plakat weckt, welche Vorurteile es hervorruft? Etwas mehr Sensibilität wäre bestimmt möglich gewesen, wenn man etwas mehr nachgedacht hätte."

Tweets, die die Aktion verteidigen, waren bis zum Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) nicht unter den Kommentaren.

Museum stellte Drogendealer als "tapfer und unerschrocken" dar

Das Museum hatte vor rund zwei Jahren mit einer Ausstellung über Drogendealer im Görlitzer Park überregional für Aufsehen gesorgt. Damals stellte der Künstler Scott Holmquist Drogendealer als "unerschrocken und tapfer" dar. Es hieß: "Vor dem Hintergrund vielfältiger Widerstände arbeiten Drogenverkäufer unerschrocken und tapfer im öffentlichen Raum." Auch das zog scharfe Kritik nach sich.