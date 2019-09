Parkrat will Fußballturnier mit Dealern ausrichten

Es treten an: Mannschaften „überwiegend aus anderen Ländern, die sich viel im Park aufhalten“, heißt es in der Einladung.

Kuriose Ankündigung für den Görlitzer Park: Der sogenannte Parkrat will dort am 14. September ein Fußballturnier ausrichten - mit den im Park aktiven Drogendealern. Das Motto: „Kreuzberg Solidarität“. „Es treten 10 Mannschaften gegeneinander an, überwiegend Menschen aus anderen Ländern, die sich viel im Park aufhalten“, heißt es in einer bei Facebook verbreiteten Einladung. Der Spielplatz steht bereits fest. So tritt etwa die Mannschaft „Senegambia“ gegen „Algeria Tunisia“ an, anschließend kickt „Joliba remixed“ gegen „Gambia“. Auch die Partie Senegal gegen Mali wurde angesetzt, „224 Guinea“ und „Pasumi“ sind ebenfalls dabei - und einige weitere mehr.