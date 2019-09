Es treten an: Mannschaften „überwiegend aus anderen Ländern, die sich viel im Park aufhalten“, heißt es in der Einladung.

Kuriose Ankündigung für den Görlitzer Park: Der sogenannte Parkrat will dort am 14. September ein Fußballturnier ausrichten - mit den Drogendealern, die jeden Tag dort ihrem illegalen "Gewerbe" nachgehen. Das Motto: „Kreuzberg Solidarität“. „Es treten 10 Mannschaften gegeneinander an, überwiegend Menschen aus anderen Ländern, die sich viel im Park aufhalten“, heißt es in einer bei Facebook verbreiteten Einladung.