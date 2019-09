Friedrichshain-Kreuzberg: Begegnungszone Bergmannstraße, Görlitzer Park, Mieten, Kriminalität - wohin steuert der Bezirk?

Sonnenuntergang an der Oberbaumbrücke. In der Mitte ist das Luxus-Wohnhochhaus „Living Levels“ zu sehen, rechts das Gebäude von Universal Music.

Friedrichshain-Kreuzberg ist, vor allem bei jungen Menschen, in den vergangenen Jahren zum begehrten Wohnort geworden. Die stark gestiegenen Mieten zeigen das. Allerdings ist die Politik des grün-rot-roten Bezirksamtes so umstritten wie wohl in keinem anderen Berliner Bezirk.

Ob Verkehrsberuhigung im Samariter- und Wrangelkiez, die Umgestaltung der Bergmannstraße oder der Umgang mit großen Investoren, zum Beispiel Signa (Karstadt): Friedrichshain-Kreuzberg steht häufig in der stadtweiten Diskussion. Die Probleme, Perspektiven und politischen Konflikte in diesem Bezirk sind Thema eines großen Leserforums im Rahmen der Reihe „Morgenpost vor Ort“ am 17. September.

Die Berliner Morgenpost bietet ihren Lesern dabei die Möglichkeit, sich aus erster Hand zu informieren und mit unseren Experten auf dem Podium über die Zukunft dieses spannenden Bezirks zu sprechen.

Auf dem Podium diskutieren: Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne); Steffen Dopichay, stellvertretender Leiter der Polizeidirektion 5; Peggy Hertner, Prokuristin und Leiterin Straßenreinigung bei der BSR; Nikolas Linck, Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Berlin sowie Uta Keseling, Reporterin der Berliner Morgenpost und Kreuzbergerin seit vielen Jahren. Moderator des Abends ist Hajo Schumacher, Autor und Kolumnist unserer Redaktion.

Das Leserforum beginnt am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche am Blücherplatz (Zossener Straße 65) und dauert circa zwei Stunden. Nach der etwa 60 Minuten langen Podiumsdiskussion können die Gäste im Publikum Fragen stellen und sich in die Debatte einschalten. Die Teilnahme ist für alle Leser kostenlos, die Gäste müssen sich aber zuvor in unserer Redaktion anmelden. Wie das geht, erläutern wir im Info-Text unten.

Zentrales Thema ist die lebenswerte Stadt. Ist Friedrichshain-Kreuzberg auf einem guten Kurs, um die Attraktivität der Kieze zu bewahren oder zu erhöhen – oder schlagen Politik und Verwaltung eine falsche Richtung ein? Wie entwickeln sich Verkehr, soziale Infrastruktur, Sauberkeit des öffentlichen Raums und Immobilienmarkt? In einigen Nachbarschaften leiden Anwohner unter negativen Begleiterscheinungen des Tourismus und der Anziehungskraft für Berliner aus anderen Bezirken. Gibt es Konzepte, Auswüchse einzudämmen?

Sicherheit und Kriminalität weitere Schwerpunkte des Leserforums

Ein weiterer Schwerpunkt des Leserforums ist das Thema Sicherheit und Kriminalität. Die Polizei hat sieben Orte in Berlin als kriminalitätsbelastete Orte eingestuft. Allein vier dieser Brennpunkte liegen in Friedrichshain-Kreuzberg: Görlitzer Park, Kottbusser Tor, Warschauer Brücke und Teile der Rigaer Straße. Welche Rolle spielen sie für die Arbeit der Polizei? Und wie ist es um die Sicherheit abseits dieser vier Orte, um die sogenannte Alltagskriminalität bestellt? Diese und viele weitere Fragen sollen am 17. September beantwortet werden.

Die Politik des Bezirksamtes funktioniert, wirkt und klingt so wie sonst nirgendwo in der Stadt. Dies hat mehrere Gründe. So spiegelt die Zusammensetzung der Stadträte die Koalition der Landesregierung wider. Finanz- und Umweltstadträtin Clara Herrmann, Baustadtrat Florian Schmidt und Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann zählen zu den Grünen. Sozialstadtrat und Vize-Bezirksbürgermeister Knut Mildner-Spindler kommt von der Linken, Schulstadtrat Andy Hehmke von der SPD. In einem derart ausgerichteten Bezirk, auch was die Wähler betrifft, werden Strategien und Vorgaben des Senats eher durch- und umgesetzt als in anderen Teilen der Stadt.

Es geht um Neuerungen wie die Begegnungszone Bergmannstraße

Während vielen Berlinern die Ziele und persönlichen Auswirkungen einer Mobilitätswende und des beschlossenen Mobilitätsgesetzes von 2018 noch gar nicht richtig bewusst sind – weniger Platz für Autos, mehr für Radfahrer, Fußgänger sowie Busse und Straßenbahnen –, stoßen Friedrichshain-Kreuzberger in ihrem Umfeld bereits täglich auf solche Neuerungen. Das empfinden die einen als Segen, die einen als Fluch, wie das Beispiel Begegnungszone Bergmannstraße zeigt.

Im vergangenen Jahr begann die Umrüstung der beliebten Gastro- und Einkaufsstraße. Senatsverkehrsverwaltung und Bezirk wollten auf Wunsch der Bezirksverordneten zeigen, wie man das Viertel umgestalten könnte. Danach sollten die Bürger entscheiden, was bleibt. Inzwischen gibt es dort 15 Parklets, Zebrastreifen, eine engere Fahrbahn. Autofahrer stellten fest, dass Parkplätze dem Radverkehr geopfert wurden.

Verkehrsberuhigung gerät zum großen Aufreger

Grüne Punkte wurden auf die Fahrbahn geklebt, Findlinge vor die Marheineke-Markthalle gelegt. Das sorgte stadtweit für Belustigung bis Empörung über Verschleuderung von Steuergeld. Dass die Markierung als Tempodrücker aufgetragen wurde und die Findlinge Falschparker fernhalten sollten, verstanden die meisten erst nach der ersten Aufregung. Was das Bezirksamt so alles ausprobierte, wusste nur der, der sich im Netz aktiv nach Antworten umsah. Ein Vorhaben für Bürger, die sich weniger Verkehr in ihrem Kiez wünschen, verunfallte zum Aufreger.

Auch andernorts gibt sich Friedrichshain-Kreuzberg als unbeirrbarer Vorreiter: Gegen Lastwagen und Durchgangsverkehr wurden in Samariter- und Wrangelkiez Poller aufgestellt. Auf der Hasenheide entstand ein geschützter Radweg, auch dort fielen Parkplätze weg. Solche Veränderungen treffen auf eine engagierte Bürgerschaft. Initiativen gründen sich, streiten miteinander, etwa für und wider einen autofreien Wrangelkiez. Schnell stehen sie dann in der nächsten Bezirksverordnetenversammlung mit ihren Einwohneranträgen am Mikrofon, um die Lokalpolitik in die Verantwortung zu nehmen.

Das ergibt auch viel Stoff für ein interessantes Leserforum. Kommen Sie in die Heilig-Kreuz-Kirche und sprechen Sie mit unseren Experten.

Diese Experten sind auf dem Podium

Monika Herrmann. Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg.

Monika Herrmann (55, Grüne) ist seit August 2013 Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Im Bezirksamt ist sie auch für die Bereiche Familie, Personal und Diversity (Vielfalt) zuständig. Die Diplom-Politologin wohnt in Kreuzberg, dort begann sie 1990 ihre Tätigkeit im Bezirksamt. Zuvor leitete sie ein Frauenzentrum.

Steffen Dopichay (50) leitet seit Januar 2019 den Stab der Polizeidirektion 5.

Steffen Dopichay (50) leitet seit Januar diesen Jahres den Stab der Polizeidirektion 5, die für Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln zuständig ist. Zu seinen Aufgaben gehört auch die strategische Planung für die kriminalitätsbelasteten Orte in den beiden Bezirken. Zuvor leitete er unter anderem den Polizeiabschnitt 55 in Neukölln.

Peggy Hertner, Leiterin Straßenreinigung bei der BSR.

Peggy Hertner (40) ist Prokuristin und seit Dezember 2016 Leiterin Straßenreinigung bei der BSR. Zuvor bekleidete die Diplomkauffrau Leitungsfunktionen in den Branchen Verkehr, Transport/Logistik, Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Automobilzuliefererindustrie. Sie war unter anderem bei der Deutschen Bahn tätig.

Nikolas Linck (31) ist seit vier Jahren beim Berliner Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) tätig. Dort ist er verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Seit acht Jahren lebt der Medien- und Sozialwissenschaftler in Neukölln. Mit dem Rad fährt er dabei auch täglich durch Kreuzberg.

Uta Keseling, Reporterin der Berliner Morgenpost-

Uta Keseling (53) ist Reporterin, arbeitet seit 1994 für die Morgenpost und lebt seit 2002 teils in Kreuzberg, teils in der Uckermark. Sie kam 1987 aus Marburg (Hessen) nach West-Berlin und studierte hier Germanistik und Italianistik an der FU. Sie schreibt die Kolumne „Stadtflucht“ über das Leben zwischen Stadt und Land.

Hajo Schumacher, Morgenpost-Autor, moderiert das Leserforum.

Hajo Schumacher(55), Morgenpost-Autor und -Kolumnist, moderiert die Diskussionsrunde. Der aus Münster stammende Journalist und Politikwissenschaftler arbeitet ebenso für Magazine, Hörfunk, Online-Medien und TV. Schumacher ist zudem Verfasser mehrerer populärer Bücher („Männerspagat“, „Restlaufzeit“).

So können Sie am Leserforum teilnehmen

