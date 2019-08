Berlin-Friedrichshain: Polizei stoppt zwölf betrunkene E-Scooter-Fahrer

Berlin. Die Polizei hat in Berlin-Friedrichshain bei Kontrollen zwölf betrunkene E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Neun von ihnen waren absolut fahruntüchtig, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Bei ihnen wurde in der Nacht zu Sonntag ein Atemalkohol von über 1,6 Promille gemessen. Die Fahrer der E-Tretroller erhielten Anzeigen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hatte in der Nacht Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer an der Warschauer Brücke kontrolliert.

( dpa )