Berlin-Kreuzberg: Poller im Wrangelkiez aufgestellt

Berlin. In Kreuzberg sind am Dienstagmorgen an zwei Stellen der Wrangelstraße Diagonalsperren errichtet worden. Fünf Poller in den Kreuzungsbereichen Wrangelstraße/Falckensteinstraße sowie Wrangelstraße/Cuvrystraße sollen dafür sorgen, dass Autofahrer nicht mehr die Abkürzung von und aus Richtung Treptow durch den kinderreichen Kiez nehmen.

Bezirksstadtrat Florian Schmidt (Grüne) erklärte, nach einem Jahr werde die Maßnahme auf ihre Wirkung überprüft. Neben Befürwortern aus dem Wrangelkiezrat e.V. und der Initiative Autofreier Wrangelkiez gibt es auch scharfe Kritik. Der Besitzer des Geschäfts Nahkauf an der Cuvrystraße, Tuncay Oguz, etwa befürchtet lange Staus an der engen Straße. „Ich bekomme drei bis vier Lieferungen täglich. Nun wird aber an der Wrangelstraße permanent in der zweiten Reihe geparkt. Wenn jetzt ein Lieferwagen zu mir kommt, ist die Straße dicht“, so der 60-Jährige, der sein Geschäft seit 1992 führt.