Berlin. In Kreuzberg sind am Dienstagmorgen an zwei Stellen der Wrangelstraße Diagonalsperren errichtet worden. Je fünf Poller in den Kreuzungsbereichen Wrangelstraße/Falckensteinstraße sowie Wrangelstraße/Cuvrystraße sollen dafür sorgen, dass Autofahrer nicht mehr die Abkürzung von und aus Richtung Treptow durch den kinderreichen Kiez nehmen. Bezirksstadtrat Florian Schmidt (Grüne) erklärte, nach einem Jahr werde die Maßnahme auf ihre Wirkung überprüft.

Es ist der neueste Ausdruck einer von Rot-Rot-Grün angestrebten Verkehrswende in der Hauptstadt wie sie auch im Berliner Mobilitätsgesetz zum Ausdruck kommt. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg setzt es in den Straßen und Kiezen, die in seiner Verwaltung stehen, so zügig um wie nirgendwo in Berlin. Da wird probeweise auf der Bergmannstraße die Fahrbahn verengt, werden auf der Tamara-Danz-Straße in Friedrichshain Radwege mit Kleinpollern gegen parkende Autos abgeschirmt und in der vergangenen Woche im Friedrichshainer Samariterkiez ebenfalls Diagonalsperren errichtet. Die Senatsverkehrsverwaltung indes finanziert die Machbarkeitsstudie „Autofreier Wrangelkiez“, die der Bezirk und die Initiative Autofreier Wrangelkiez angestoßen hatten. Baustadtrat Schmidt sagt am Dienstag vor Ort, Eingriffe wie im Wrangelkiez seien „Pilotprojekte für den ganzen Bezirk“. Kritiker fürchten: für ganz Berlin.

Die Leute wollen vor ihren Haustüren Entschleunigung

In der Wohngegend spricht man weniger von Visionen und gesamtberliner Konzepten. Die Leute wollen vor allem: Entschleunigung vor der Haustür. Dirk Schneising, 54, vom Wrangelkiezrat e.V. wohnt dort seit 1982, möchte keine autofreie Zone, kämpft für den Erhalt von Parkplätzen. Aber die Diagonalsperren findet er gut. „Wir haben hier ständig Autofahrer, die von der Skalitzer Straße kommen und besonders in Berufs- und Feierabendverkehr rechts in die Wrangelstraße abbiegen, um über die Taborstraße zur Schlesischen Straße nach Treptow zu gelangen. In die andere Richtung: genau das Gleiche.“

Die Sperren kosten rund 15.000 Euro und machen den Kiez keineswegs dicht, sondern leiten Autos fort von der Wrangelstraße. Einzufahren spart nun keine Zeit mehr. Aber Anwohner oder die Kunden von Ayse Andics stadtbekanntem, hochklassigen Fischgeschäft an der Hausnummer 82 kommen jetzt umständlicher ans Ziel.

Was seit Dienstag auf der Wrangelstraße steht, sieht Schneising als Umsetzung durch den Bezirk einer seit mehreren Jahren bestehenden Forderung der Nachbarschaft. Jetzt müssten Schwellen und Hinweis-Piktogramme auf der Straße folgen. Denn der Wrangelkiez sei eine Verkehrsberuhigte Zone, in der Schrittgeschwindigkeit gilt. „Aber das wissen die wenigsten“, sagt Anwohner Peter Zimmermann. „Selbst mir war das lange unbekannt“, so der 36-Jährige.

Während Markus Becker, 47, der mit Kind zur Pollerbaustelle gekommen ist, sagt, allein an diesem Morgen sei schon weniger Verkehr in der abgehenden Cuvrystraße spürbar gewesen, mahnt neben ihm Joana Virgils, 31, dass trotz Fahrbahnerhöhungen an der nahen Lübbener Straße die „Lkw weiter da entlangbrettern.“ Zudem würden sich zukünftig wohl Radfahrer rasant zwischen den Pollern entlang schlängeln.

Der "Nahkauf"-Besitzer befürchtet nun Staus

Ein Stück von der jetzt sogar mit einem kleinen Musik-Auftritt gefeierten Baustelle entfernt schauen jene herüber, die von den Sperren überhaupt nichts halten. Der Besitzer von „Nahkauf“ an der Cuvrystraße, Tuncay Oguz, etwa befürchtet lange Staus. „Ich bekomme drei bis vier Lieferungen täglich. Nun wird aber an der Wrangelstraße permanent in der zweiten Reihe geparkt. Wenn jetzt ein Lieferwagen zu mir kommt, ist die Straße dicht“, so der 60-Jährige, der sein Geschäft seit 1992 führt. „Es gibt in anderen Ländern viel vernünftigere Strategien für Kieze: Etwa Einfahrt nur für Anwohner und Gewerbe – warum geht das nicht hier?“ Bäcker Sirri Inci fürchtet auch Stau und dass weniger Durchgangsverkehr für weniger Geschäft sorgt. „Ich hätte mir eine Lösung mit Einbahnstraßen gewünscht“, sagt der 63-Jährige.

Tuncay Oguz, Besitzer des „Nahkauf“ an der Cuvrystraße erwartet, dass die neuen Sperren für Stau sorgen werden.

Foto: Patrick Goldstein

Es gibt auch die Befürchtung von Anwohnern, ein verkehrsberuhigter Kiez würde dessen Attraktivität erhöhen und eine Gentrifizierung vorantreiben. Dem widerspricht Stadtrat Schmidt: „Leute ziehen nach Kreuzberg, um das Raue, Wilde des Ortsteils zu erleben und nicht um der Ruhe Willen.“

Nach 40 Jahren im Kiez sieht Anwohnerin Petra wegen der neuen Verkehrslenkung Schwarz. „Noch schaffe ich alles mit der Bahn“, sagt die 65-Jährige, die bis in die Nacht in Schöneberg in der Gastronomie arbeitet. „Aber in absehbarer Zeit brauche ich ein Auto, um voranzukommen.“ Dann durch ein unübersehbares Netz im Kiez zu kommen und lange Wege von einer irgendwann gefundenen Parklücke zurückzulegen – „da bin ich überfordert.“