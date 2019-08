Berlin. Am Freitagvormittag trinken einige Bewohner des Friedrichshainer Samariterkiez wie immer ihren Kaffee an einem Spätkauf unweit der Samariterkirche. Sie unterhalten sich wie üblich über Themen, die den Kiez bewegen. Und an diesem Morgen gibt es hier nur ein Thema: Die neuen Poller, die Mitte der Woche aufgestellt wurden. „Unser Kiez wurde geteilt. Nord und Süd sind nun getrennt“, sagt ein Mann, der an der Bänschstraße wohnt.

An drei Kreuzungen im Kiez wurden am Dienstag weiß-rot gestreifte Poller aufgestellt: an den Ecken Samariterstraße und Bänschstraße sowie Pettenkoferstraße und Bänschstraße. Außerdem wurde noch eine Sperrung im Kreuzungsbereich Voigtstraße und Schreinerstraße aufgebaut. Zwar versperren die Poller immer nur ein sehr kurzes Stück Straße – aber das reicht, um Anwohner und Autofahrer wütend zu machen. „Der Verkehr wird doch jetzt nur umgeleitet. Weniger wird es nicht durch die Poller“, sagt der Besitzer des Spätis.

Durchfahrtssperren im Samariterkiez

Foto: c.schlippes / bm infografik

Die Samariterstraße war bisher – genauso wie die Voigt- und die Pettenkoferstraße – eine beliebte Abkürzung für Autofahrer, die zwischen der südlich gelegenen Frankfurter Allee und dem nördlichen Gewerbegebiet an der Eldenaer Straße kreuzten. Doch damit soll nun Schluss sein. Der Weg ist versperrt.

Stadtrat: Poller sind Teil der Verkehrswende

Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) erklärt, dass der Durchgangsverkehr nun dank der Poller reduziert werde. Und: „Die Sperren sind ein weiterer Baustein zur Mobilitätswende.“ Tatsächlich zählte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg nach eigenen Angaben in der Samariter- und Pettenkoferstraße bis zu 450 Autos in der Stunde. Dabei liegen im Samariterkiez zwei Grundschulen, ein Gymnasium und zwei große Kitas.

Die Kiez-Bewohner sind sich deshalb auch alle einig, dass weniger Verkehr hier auf den Straßen gut wäre. Von den Pollern halten sie dennoch nichts, erklären sie, während sie ihren Kaffee schlürfen. Der Späti-Besitzer sagt: „Es hätte sicherlich doch auch eine bessere Lösung gegeben. Bodenschwellen zum Beispiel.“

Er berichtet davon, wie nun die Müllabfuhr durch die enge Bänschstraße tuckert – einen langen Stau hinter sich herziehend. „Früher konnten die Autofahrer einfach geradeaus fahren – aber jetzt ist der Kirchplatz versperrt.“ Gleiches gelte für den Lieferverkehr. Der Getränkelieferant stellte seinen Lkw bisher immer vor der Kirche ab, Autos konnten dann über die Bänschstraße ausweichen. Jetzt müssen sie warten, bis ausgeladen ist. Ein Besitzer eine Kneipe an der Straße wolle deshalb nun Listen auslegen in den Kiezgeschäften und Unterschriften gegen die Poller sammeln, erzählt der Spätibesitzer.

Weniger Verkehr? Das ist noch nicht spürbar

Kurios, denn die Durchfahrtssperren gehen ursprünglich auch eine Anwohnerinitiative zurück, die genau diese forderten. Zwei Jahre lang kämpfte die „Initiative Verkehrsberuhigter Samariterkiez“ für die Maßnahme. Hier kamen Anwohner zusammen, die genervt waren von den Autofahrern, die ihren Kiez als Abkürzung benutzen. Und die in Sorge waren um ihre Kinder, die auf dem Weg zur Schule über die vielbefahrenen Straßen mussten. Denn, so erklärte Schmidt am Dienstag vor Ort, könne es schließlich auch nicht angehen, „dass einige Autofahrer ein paar Minuten Zeitersparnis haben und dafür die Lebensqualität der Bewohner im Kiez sinkt“.

Dass es nun weniger Verkehr gibt, hat die Mitarbeiterin eines Spielzeugladens bisher noch nicht bemerkt. Sie erzählt, dass sie beobachtet, wie die Autofahrer nun oft kurz ratlos vor der neuen Absperrung stünden – und dann in die Bänschstraße abbögen. Die Lösung mit den Pollern findet sie deshalb nicht gut. „So Hubbel auf der Straße, damit man langsamer fährt, hätten vollkommen gereicht“, sagt sie.

Für den Spielzeugladen erwartet sie zwar keine negativen Auswirkungen. Allerdings hätten ihr bereits andere Gewerbetreibende im Kiez von ihren Sorgen berichtet. „Die Straße runter gibt es ein Blumengeschäft. Da kommen die Autos jetzt nicht mehr so einfach hin. Die haben Sorge, dass die Umsätze einbrechen könnten“, erzählt sie. „Und ich frage mich, was jetzt Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte machen, wenn sie hier nicht mehr durchkommen.“

Auch Kreuzberg bekommt neue Absperrungen

Dazu erklärt das Bezirksamt, dass jeweils zwei der Poller für Notfall- und Einsatzfahrzeuge umgelegt werden können. Zudem sollen die Poller vorerst nur für eine begrenzte Zeit stehen bleiben. „Nach einem Jahr wird das Bezirksamt die Sperrungen und ihre Effektivität evaluieren“, teilte eine Sprecherin mit.

Der Friedrichshainer Samariterkiez wird indes nicht der einzige Kiez im Bezirk bleiben, in dem Poller zur Verkehrsberuhigung aufgestellt werden. Am Dienstag werden auf zwei Kreuzungen an der Kreuzberger Wrangelstraße auf Höhe der Falkenstein- und Cuvrystraße ebenfalls Sperrungen errichtet. Auch diese sollen ein Jahr lang stehen bleiben.