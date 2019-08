Postscheckamt: Bezirksparlament macht Weg für Neustart frei

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Friedrichshain-Kreuzberg hat am Mittwochabend grünes Licht für die Entwicklung der Gebäude sowie der Umgebung des ehemaligen Postareals am Halleschen Ufer 60 beschlossen. Der Bebauungsplan umfasst auch das einstige Postscheckamt. Die Fläche hatte im vergangenen Jahr zu einem erbitterten Streit zwischen dem damaligen Eigentümer Christoph Gröner und Bezirksbaustadtrat Florian Schmidt (Grüne) geführt.

Geplant ist nun ein Neubauvorhaben auf fünf Baugrundstücken mit Wohnungen, Kita und Büroflächen. Das ehemalige Postscheckamt-Hochhaus wird saniert. Das Gelände umfasst 35.600 Quadratmeter. Auf den nördlich gelegenen Baufeldern will das landeseigene Wohnungsbauunternehmen Degewo 320 Wohnungen errichten, zwei Drittel davon sind als geförderter Wohnraum vorgesehen.

Art-Invest realisiert 50 Wohnungen

Art-Invest beabsichtigt auf den südlichen Baufeldern bis zu 64.000 Quadratmeter Gewerbefläche zu schaffen. Als Mieter zielt man etwa auf Start-ups ab. Ebenerdig plant man Cafés, einen Supermarkt und weitere Geschäfte. Die Degewo baut eine neue Kita, Art-Invest realisiert rund 50 frei finanzierte Wohnungen. Ob sie vermietet oder verkauft werden, ist noch nicht entschieden.

Bauinvestor Christoph Gröner vor dem Postscheckamt-Hochhaus

Foto: Maurizio Gambarini

Während die Degewo als Partner für das Gebiet am Landwehrkanal lange gesetzt war, ist Art-Invest neu dabei. Sie gilt als einer der größten Projektentwickler von Büro und Hotels in Deutschland und betreut ein Immobilienvermögen von rund sechs Milliarden Euro. Die Nachricht vom Weiterverkauf an sie kam im Januar 2019 für die meisten im Bezirk überraschend. Eigentümer war bis dahin die CG-Gruppe von Christoph Gröner gewesen. Dass er sich von einem Areal trennen würde, für dessen Realisierung er auch öffentlich kämpfte, schien unwahrscheinlich.

Ursprünglich waren auf dem Gelände verschiedene Formen von Wohnen mit nur zum Teil niedriger Nettokaltmiete und Gewerberaum vorgesehen gewesen. Bis Anfang 2018 war das Verhältnis 30 Prozent Gewerbe, 70 Prozent Wohnen. Dann plante die CG-Gruppe um. Es drohte der Verlust von 5000 Quadratmetern bezahlbaren Wohnraums. Der Bezirk, allen voran Baustadtrat Schmidt, bremste das Projekt aus. CG-Chef Gröner ließ ein Protestplakat an sein Gebäude hängen, gegen das der Bezirk klagte, aber vor Gericht unterlag. Medial verbreitetes Angiften folgte, sogar in die Talkshow „Maischberger“ schaffte es das so gegensätzliche Duo.

Unter Vermittlung der Senatsbauverwaltung wurde dann verhandelt. Am Ende war ein Kompromiss gefunden, demzufolge das Flächenverhältnis bei 70 Prozent Gewerbe und Dienstleistung sowie 30 Prozent gefördertem Wohnen bei niedriger Miete lag. Dann kam der Verkauf.

Als nächsten Schritt kündigte Christoph Beck, Vorstand der Degewo an, folge die Planungs-Beteiligung für Behörden und Öffentlichkeit. Beck hob hervor, dass sich das Gelände in einem Bereich Berlins befindet, in dem eher Eigentum als gefördertes Wohnen entstehen: „Wir freuen uns, nun die nächsten Schritte umsetzen zu können, um in innerstädtischer Lage neuen bezahlbaren kommunalen Wohnraum zu schaffen“, so der Degewo-Chef.