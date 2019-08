Görlitzer Park soll nachts wohl doch nicht schließen

Kontrollen am Eingang des Görlitzer Parks

Innensenator Andreas Geisel (SPD) ist in der Debatte um den Görlitzer Park von der Idee abgerückt, die Kreuzberger Grünanlage in der Nacht zu schließen. Das sei eine Möglichkeit, sagte der Senator am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Eine solche Lösung habe „Vor- und Nachteile“ und müsse mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg abgestimmt werden. Der Bezirk hatte sich gegen eine Schließung ausgesprochen.