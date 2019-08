Ora 35 in Kreuzberg: Späti an der Oranienstraße von Gerichtsvollzieher geschlossen

Initiativen und Politik hatten sich monatelang für das Traditionsgeschäft an der Oranienstraße 35 in Kreuzberg eingesetzt.

Berlin. Am Mittwoch war es soweit. Der Gerichtsvollzieher holte den Schlüssel für den Späti an der Oranienstraße 35 in Kreuzberg und zog das Metallgitter herunter. Monatelanger Protest und die Demonstration von rund 100 lautstarken Aktivisten an diesem Morgen hatten nichts genutzt. Familie Tunc ist nun ohne Geschäft. Obwohl Zekiye Tunc und ihre Familie seit mehr als 30 Jahren im Kiez unterschiedliche Läden betrieben.