Es wird überlegt, den Görlitzer Park in der Nacht zu schließen.

Drogenhandel Kritik an Plänen für Nachtschließung des Görlitzer Parks

Die Überlegungen der Innenverwaltung, den Görlitzer Park in Kreuzberg angesichts der Drogen- und Gewaltkriminalität zu umzäunen und nachts zu schließen, sind von dem Parkrat für die Grünanlage heftig kritisiert worden. Mit den Anwohnern und Nutzern habe niemand über den Vorschlag gesprochen, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung des Gremiums. Im Parkrat sind Anwohner und Nutzergruppen organisiert.