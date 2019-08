East Side Music Days 2019: Alle Infos zu Line-Up, Street Food, Anfahrt

Die East Side Music Days laden zu Konzerten und Street Food an der Spree. In diesem Jahr wird die bereits fünfte Ausgabe des Festivals gefeiert, das in den letzten Jahren Tausende Musikfans an die Spree lockte, um um bei kostenlosem Eintritt, leckerem Essen und kühlen Drinks neue, handgemachte Musik zu entdecken. Alles, was Sie zu dem Musikfestival wissen müssen:

Wann und wo finden die East Side Music Days 2019 statt?

Am Samstag, den 17. August und Sonntag, den 18. August können Musikliebhaber zahlreichen Konzerten auf den East Side Music Days lauschen. Das Festivalgelände erstreckt sich zwischen der East Side Gallery und der Oberbaumbrücke in Friedrichrishain-Kreuzberg (Mühlenstraße, 10243 Berlin). Das Programm beginnt an beiden Tagen um 14 Uhr und geht am Sonnabend bis 22 Uhr, am Sonntag bis 19 Uhr.

Hier finden Sie den Lageplan der East Side Music Days

Wie sieht das Line-Up für das lokale Musikfestival aus?

Auf der Hauptbühne der East Side Music Days treten Künstler wie Beasts, Wolf & moon, Evvol, narou, Mariorano und Herbstbrüder auf. Außerdem geben zahlreiche Musiker auf drei weiteren Bühnen Konzerte auf dem Musikfestival an der Spree. Insgesamt treten mehr als 40 nationale und internationale Musikacts auf. Ein besonderer Fokus liegt auf Straßenmusik.

Hier finden Sie eine Übersicht aller Auftritte und Musiker.

Was kann ich von den East Side Music Days erwarten?

Für Kinder bietet das Musikfestival in Friedrichshain-Kreuzberg Angebote und Attraktionen in der East Side Kids Area inklusive einer Abkühlung auf dem Wasserfontänenfeld. Für das leibliche Wohl sorgt ein Street Food Market: Neben verschiedenen warmen Speisen werden auch süße Nachspeisen und Desserts angeboten. Auf dem Festival werden auch Kinofilme gezeigt, unter anderem "Bohemian Rhapsody", "Mamma Mia! Here We Go Again" und "Yesterday" (Eintritt: 6 bis 8 Euro).

Hier finden Sie eine Überblick zum Programm.

Wie viel kosten Tickets für die East Side Music Days?

Der Eintritt zu dem Musikfestival an der Spree ist frei. Spenden für die auftretenden Künstler ("Hutgeld") werden vor Ort gesammelt und gehen laut Veranstalter ausschließlich an die auftretenden Künstler.

Wie komme ich am besten zum Festivalgelände in Friedrichshain-Kreuzberg?

Musikbegeisterte reisen am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Das Areal zwischen Oberbaumbrücke und East Side Gallery können Besucher der East Side Music Days fußläufig von den Bahnhöfen Warschauer Straße (U1, U3, S3, S5, S7, S9, S75, M10), Schlesisches Tor (U1, U3) und Ostbahnhof (S3, S5, S7, S9, S75, RE1, RE2, RE7, RB14) erreichen.

