Senat erwägt nächtliche Schließung des Görlitzer Parks

Der Görlitzer Park könnte nachts geschlossen werden. Man sollte darüber nachdenken, die Grünanlage zwischen 22 Uhr abends und 8 Uhr morgens zu schließen, weil sich in dieser Zeit die schwerwiegenden Straftaten ereigneten, sagte der Staatssekretär der Senatsverwaltung für Inneres, Torsten Akmann, am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhaus. Akmann: „Ein Zaun wäre aus unserer Sicht eine gute Lösung.“ Dies müsse aber vor allem der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg machen.

Der Görlitzer Park wurde von der Polizei als „kriminalitätsbelasteter Ort“ eingestuft und steht seit Jahren wegen eines offenen Drogenhandels im Fokus. In der ersten Hälfte des laufenden Jahres verzeichnete die Polizei dort auch eine Zunahme von Gewaltdelikten um rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Es handele sich um „körperlich ausgetragene Rivalitäten im Bereich des Verkaufs“, sagte Polizeipräsidentin Slowik im Innenausschuss.

Akmann sprach von einem „unkonventionellen Kiez“. Mehr Polizei sei hier kein Allheilmittel. Man setze vor allem auf Kommunikation. „Die Einsätze sind gleichwohl auf einem hohen Niveau und sie sind zuletzt auch nochmal gesteigert worden“, sagte Akmann. Die Drogenhändler stammten vor allem aus Gambia und Guinea. Akmann kündigte an, deren Ausreisepflicht stärker in den Blick zu nehmen. Die Asylverfahren der Betroffenen würden allerdings oft in anderen Bundesländern geführt.

Im internationalen Vergleich ist es recht üblich, Parkanschlagen nachts zu schließen. Der Hyde Park in London beispielsweise ist von Mitternacht bis 5 Uhr morgens geschlossen, der Central Park in New York ist zwischen 1 und 5 Uhr zu. Auch kleinere Parks in diesen Städten haben Öffnungszeiten.

Der Pariser Jardin du Tuileries schließt in den Sommermonaten um 23 Uhr, in den Wintermonaten um 19.30 Uhr. Die Eingänge des Retiro-Parks in Madrid bleiben im Sommer bis 24 Uhr offen, im Winter bis 22 Uhr.