Berlin. Im Wettbewerb um preiswerte Übernachtungsgelegenheiten hat das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) einen herben Rückschlag erlitten. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat die Förderung der Jugendherberge am Ostkreuz durch den Senat für nichtig erklärt. Zuvor hatten alle Instanzen keine Bedenken erkannt.

445 Betten, 125 Zimmer: größte Jugendherberge Berlins

Die Jugendherberge war vor drei Jahren eröffnet worden und bietet für ihre Gäste 445 Betten in 125 Zimmern an – damit ist sie die größte Jugendherberge in der Stadt. Der Senat hatte dem Jugendherbergswerk das Gebäude pachtfrei zur Verfügung gestellt. Dagegen wehrt sich das benachbarte a&o-Hostel. Zunächst beschwerte sich die Hostelleitung, später klagte sie gegen den Pachtvertrag. Der Vertrag verschaffe der Jugendherberge „einen Wettbewerbsvorteil“, kritisierten die Hostel-Betreiber. Schließlich müsse die Jugendherberge nichts für das Grundstück zahlen.

Das hat der Europäische Gerichtshof jetzt bestätigt. Der pachtfreie Vertrag stelle eine unrechtmäßige Beihilfe dar, urteilten die Richter. „Mit dem Urteil setzt das Europäische Gericht ein starkes Signal“, sagt der Chef der a&o-Hostels, Oliver Winter. „Vor allem zeigt es auf, dass das Jugendherbergswerk ein Wettbewerber ist, für den grundsätzlich die gleichen Regeln zu gelten haben wie für alle anderen auch.“

Das Jugendherbergswerk hatte sich bis zuletzt gegen die Vorwürfe des Hostels gewehrt. Es investiere mehrere Millionen Euro in das Gebäude und halte es instand, hielten die Herbergsväter den Vorwürfen entgegen. Mit der Jugendherberge am Ostkreuz wolle der DJH der wachsenden Konkurrenz in der Stadt um Übernachtungsgäste etwas entgegensetzen. Der DJH wollte sich vor dem Hintergrund des laufenden Verfahrens nicht zu dem Urteil äußern, verwies aber darauf, dass das Gericht den Pachtvertrag grundsätzlich nicht bemängelt habe.

Der Senat begründete den unüblichen Vertrag mit dem Herbergswerk damit, dass das Land ein Interesse an dem Projekt habe, da das Jugendherbergswerk auch Jugendbildung betreibe. Es handele sich dabei nicht um einen reinen gewerblichen Betrieb im engeren Sinn, hieß es aus der Bildungsverwaltung.

Doch das reichte den EU-Richtern nicht aus. „Berlin muss jetzt vom DJH eine angemessene Pacht verlangen“, sagte Martin Lindner, der die Hostel-Kette juristisch vertrat. „Wir wollen niemanden platt machen.“ Aber zwischen den 300 Meter entfernt liegenden Häusern müsse Waffengleichheit herrschen. „Gegen das Ziel des DJH, sich dem Wettbewerb zu stellen, haben wir nichts einzuwenden“, sagt Hostelchef Winter. „Wir verlangen aber, dass dieser Wettbewerb auch fair ist.“

Die Hostels wollen nun erreichen, dass das Verwaltungsgericht ein ruhendes Verfahren wieder aufnimmt, in dem es um die Berechnung einer angemessenen Pacht für das Herbergswerk geht. Ein früheres Gutachten hielt eine jährliche Pacht von rund 600.000 bis 700.000 Euro für realistisch. Ob sich danach das Betreiben der Jugendherberge am Ostkreuz für das DJH noch wirtschaftlich rechnet, ist derzeit noch nicht klar. Ebenso, ob das DJH die Pacht rückwirkend an das Land Berlin abführen muss.

Das Herbergswerk ist von der Umsatzsteuer befreit

Das Jugendherbergswerk ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein. Über seine Landesverbände ist er Träger von insgesamt 470 Jugendherbergen in Deutschland, weltweit existieren etwa 4000 Einrichtungen. Gegen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag können Mitglieder in den Einrichtungen des DJH vergünstigt übernachten. Das DJH ist von der Umsatzsteuer befreit. Auch dagegen hatten sich die a&o-Hostels gewandt. Hier hat der EU-Gerichtshof allerdings keinen Verstoß gegen EU-Richtlinien erkannt. Die Hostel-Kette a&o betreibt derzeit in 21 Städten und sechs Ländern 35 Häuser mit insgesamt mehr als 2000 Betten.