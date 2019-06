Verkehr in Berlin: Neue Geschwindigkeitskontrolle in der Bergmannstraße

Das neue Dialogsdisplay in der Begegnungszone Bergmannstraße.

Neues aus Berlins berühmtester Begegnungszone Bergmannstraße: Die Geschwindigkeit wird jetzt per Dialogdisplay kontrolliert.

Begegnungszone Neue Geschwindigkeitskontrolle in der Bergmannstraße

Berlins berühmteste Begegnungszone ist um eine Attraktion reicher: Seit vergangener Woche soll die korrekte Geschwindigkeit mit einem sogenannten „Dialogdisplay“ kontrolliert werden. Die elektronische Anzeige, die zunächst in östliche Fahrtrichtung installiert wurde, soll, so das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg in einem Tweet, „auf Tempo 20 hinweisen“.