Mehr als 500 Kreuzberger Wohnungen gehen an Gewobag

Am Freitag hatten Mieter gegen den Verkauf an Private demonstriert. Grünen-Baustadtrat Florian Schmidt (Mitte) hatte den Protest angestoßen.

In der vergangenen Woche demonstrierten 100 Mieter gegen den Verkauf von 517 Sozialwohnungen an der Kreuzberger Friedrichsstraße an einen privaten Investor. Die Gefahr ist nun abgewendet. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag steht vor dem Erwerb der zwei Wohnblöcke. Im Bieterverfahren habe man sich durchgesetzt, so das Unternehmen. Die entsprechende Beurkundung werde „zeitnah“ erfolgen.