Der Verkauf an eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft ist geplatzt. Nun sollen die Wohnungen an den höchstbietenden Investor gehen.

In Kreuzberg sollen mehr als 500 Sozialwohnungen, die an der Friedrichstraße liegen, verkauft werden. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag war mit dem Eigentümer in Verhandlungen. Doch wie am Donnerstag bekannt wurde, ist der Verkauf an die Gewobag geplatzt.

Die Wohnungen sollen nun an den höchstbietenden Investor gehen. Das könnte auch die Deutsche Wohnen sein, die zuletzt sehr in der Kritik stand. Die Deutsche Wohnen, Berlins größter privater Wohnungskonzern, hatte zuletzt den Mietspiegel infrage gestellt. 1/2 #Ausverkauf geht weiter. 500 Sozial-Wohnungen an #Friedrichstrasse sollen statt an landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft an Investoren verkauft werden. Da Milieuschutzgebiet werden würden wir #Vorkauf zum limitierten Preis prüfen. Langer Rechtsstreit wahrscheinlich #r2g pic.twitter.com/fHsTi3UWXG — Florian Schmidt (@f_schmidt_BB) May 30, 2019 „Fondseignern empfehle ich auf etwas Rendite zu verzichten und die Verhandlungen mit landeseigener Gesellschaft wieder aufzunehmen“, schrieb Baustadtrat Florian Schmidt am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Der Wohnblock an der Friedrich-/Ecke Hedemannstraße liegt in einem Milieuschutzgebiet. Schmidt teilte weiterhin mit, dass er das Vorkaufsrecht des Bezirks prüfen wolle. Am Freitag soll eine Kundgebung gegen den Verkauf stattfinden. Der Baustadtrat ruft dazu auf, sich daran zu beteiligen.