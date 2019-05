Partygelände, Touristen-Magnet und mit Vorfällen rund um Kriminalität und Drogen stets in den Medien: das RAW-Gelände in Friedrichshain.

Es wurde leidenschaftlich und bis in die Nacht diskutiert. Am Mittwoch berieten die Bezirksverordneten in der gemeinsamen Sitzung von Bau- und Kulturausschuss im Rathaus Kreuzberg über einen Kompromiss mit weitgehenden Folgen. Was die einen Lokalpolitiker als Chance für einen Neustart des umstrittenen RAW-Geländes in Friedrichshain verstehen, begünstigt in den Augen anderer zu sehr die Interessen der Investoren.