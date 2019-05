Noch am Abend rückte die Polizei an dem Haus an, um die Besetzung zu beenden.

Am Mittwochabend haben linke Aktivisten ein Haus an der Großbeerenstraße in Kreuzberg besetzt. Sie brachten ein Transparent mit der Aufschrift „#Besetzen for Future“ an dem am Haus stehenden Baugerüst an. Noch am Abend rückte die Polizei an, um die Besetzung zu beenden.

Das Gebäude war schon einmal besetzt worden.