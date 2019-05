HOWOGE legt Grundstein für 119 Wohnungen an der Rummelsburger Bucht

Die Wohnungsbaugesellschaft Howoge will bezahlbaren Wohnraum an der Glasbläserallee schaffen. Dafür wurde nun der Grundstein gelegt.

Bezahlbarer Wohnraum An der Rummelsburger Bucht entstehen 119 neue Wohnungen

Berlin. Neuer und bezahlbarer Wohnraum soll an der Rummelsburger Bucht in Friedrichshain-Kreuzberg geschaffen werden. Dafür hat die Wohnungsbaugesellschaft Howoge zusammen mit der Senatorin für Stadtentwicklung, Katrin Lompscher, und dem Willi Meyer Bauunternehmen GmbH am Montag den Grundstein gelegt.