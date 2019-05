Kameras sollen Karneval der Kulturen sicherer machen

Für den Karneval der Kulturen vom 7. bis 10. Juni gelten stärkere Sicherheitsbestimmungen als in den vergangenen Jahren. Erstmals werden Kameras auf dem Festgelände am Blücherplatz und an der Strecke des Umzugs in Kreuzberg installiert. „Wir sehen dadurch besser, wo sich wie viele Leute aufhalten, und wo wir eventuell regulieren müssen“, sagte Nadja Mau, Leiterin des Karnevals, am Donnerstag bei der Vorstellung des diesjährigen Events. Die Kameras seien gekennzeichnet. Die Bilder werden in einer Koordinierungsstelle gesehen, in der Vertreter von Polizei , Feuerwehr und Veranstalter sitzen. Ebenfalls eine neue Sicherheitsmaßnahme: Zwischen Umzugsstrecke und Festbereich am Blücherplatz werden einzelne Straßenabschnitte komplett gesperrt und frei gehalten. Sie dienen als Flucht- und Rettungsflächen und sollen bei Bedarf geöffnet werden. „Crowdmanagement“ heißt das Wort der Organisatoren dafür.

Kosten für Sicherheit übernimmt der Senat 2018 kam etwa eine Million Besucher zum Karneval der Kulturen. Torsten Wöhlert, Sprecher von Kultursenator Klaus Lederer (Linke), sagte, die zusätzlichen Kosten wegen der Sicherheitsvorkehrungen des Karnevals werde der Senat übernehmen. Am Umzug beim 24. Karneval der Kulturen beteiligen sich 74 Gruppen, darunter Colombia Carnaval und Grupo Chile mit insgesamt etwa 4400 Akteuren. x

Foto: C. Schlippes / Karneval der Kulturen / bm infografik Der Umzug solle für die Anwohner und die Stadt nachhaltiger als bisher sein, kündigte Nadja Mau an. „Wir wollen nicht immer lauter werden und immer mehr Müll verbreiten.“ Alles solle auf ein vernünftiges Maß eingedämmt werden. Deshalb werden 135 Abfallbehälter aufgestellt, dreimal soviel wie 2018. Jeder fasst 1,1 Kubikmeter Müll. „Wir wollen damit vermeiden, dass das viele Glas auf der Straße landet“, so Nadja Mau. Vorgesehen ist, dass weniger motorisierte Umzugs-Fahrzeuge rollen. Lastenfahrräder kommen zum Einsatz. Nur 15 Minuten für Soundchecks Aus Rücksicht gegenüber den Anwohnern dürfen Soundchecks vor Beginn des Umzug nur noch 15 Minuten dauern. Man habe die Gruppen, die am Umzug teilnehmen, dahingehend sensibilisiert, „dass es nicht egal ist, wie sich die Leute hinter ihren Wagen benehmen“, sagte Nadja Mau. Die Akteure seien gehalten, aufeinander zu achten und weniger Alkohol zu trinken. Das Trinkwasser während der Veranstaltung stellen die Berliner Wasserbetriebe bereit. Kunststoffbecher werde es nicht mehr geben, kündigte Jörg Simon, Vorstandschef des Unternehmens. Auch eine Novum: An der Spitze des Karnevals-Umzugs am 9. Juni werden Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Vertreter der Partner des Karnevals gehen.