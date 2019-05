Mercedes-Platz wirkt oft wie ausgestorben

Der Mercedes-Platz in Berlin.

Die Kritik zur Eröffnung des neuen Areals war nicht zimperlich. „Architektonische Langeweile“ und „das Stadtfeindlichste, was man bauen kann“, konstatierten die Zeitungen. Man geißelte das Ensemble als „Baumaßnahme zum Geldverdienen“, als „isolierte Stadt in der Stadt“. Der Versuch, ein neues Viertel zu schaffen, so die einhellige Meinung: ein kompletter Fehlschlag.