Florian Schmidt über Begegnungszone Bergmannstraße: "Es ist nicht gut gelaufen"

Jetzt waren wirklich einmal die Bürger gefragt. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz hatten für Dienstagabend ins Columbia Theater am Columbiadamm geladen. Die Teilnehmer waren aufgefordert, sich zu den wesentlichen Fragen der Begegnungszone in kleineren Gruppen zu äußern.

Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) räumte eingangs ein: „Ich sage hier ganz ehrlich: Es ist nicht gut gelaufen.“ In einem guten halben Dutzend Diskussionsrunden gab es dementsprechend die Kritik von Anwohnern, dass der Testcharakter der Begegnungszone in den vergangenen Monaten nicht immer deutlich gewesen sei. Über die zwei hölzernen Parklets, die vor den jetzt dort angebrachten 17 gelb-metallenen Sitzgelegenheiten installiert worden waren, sagte Schmidt: „Ich gebe zu: Das waren Rohrkrepierer.“

Aversion gegen grüne Punkte

Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) erinnerte daran, dass es für die Umsetzung der Begegnungszone immerhin einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gegeben hatte. Sie wandte sich gegen den seitdem ebenfalls von der BVV gefällten Beschluss vom Januar, den Versuch auf der Bergmannstraße abzubrechen. „Für mich macht es keinen Sinn, den Test abzubrechen: Dann wäre es kein Test.“ Die Besucher am Columbiadamm quittierten das mit Applaus.

Überhaupt ließen sich die, die gekommen waren, voll auf die Diskussion ein, lieferten Beispiele aus dem Kiez-Alltag, wo es in der Begegnungszone gar nicht funktioniert, was ausgebaut werden sollte. Große Aversion zeigte man mehrheitlich gegen die grünen Punkte auf der Fahrbahn, die für Verkehrsberuhigung sorgen sollen. Einverstanden dagegen war man damit, dass der Verkehr im Viertel umfassend eingedämmt werden muss.

Abkürzungen durch den Bergmannkiez

Dabei dürfe es allerdings nicht bei ein paar Schwellen oder Pollern bleiben, so hieß es in einer der moderierten Diskussionsgruppen. Vielmehr müsse ein umfassendes Konzept her, das einbezieht, warum eigentlich Autofahrer vom Mehringdamm und Gneisenaustraße Abkürzungen durch den Bergmannkiez nehmen.

Die an den Stationen gesammelten Forderungen der Teilnehmer werden jetzt zusammengestellt und zur weiteren Diskussion veröffentlicht. Indes wird die Testphase fortgesetzt. Am Ende entscheidet die BVV, ob und welche Gestaltungsvarianten umgesetzt werden.