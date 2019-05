Rückkauf von Wohnungen in Berlin ist oft zu teuer

Berlin. Die Bezirke könnten in weit mehr Fällen das Vorkaufsrecht für Miethäuser wahrnehmen, als bislang geschehen. In vielen Fällen findet sich aber keine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die die Häuser kaufen will. Das geht aus dem aktuellen Bericht „Wahrnehmung von Vorkaufsrechten“ hervor, der jetzt dem Abgeordnetenhaus vorliegt. So wurde insgesamt in den vergangenen Jahren in 183 Fällen der Vorkauf geprüft, aber nur in 95 Fällen wurden Häuser zurückgekauft oder Abwendungsvereinbarungen mit dem Eigentümer getroffen. Insgesamt konnten so für 3683 Wohnungen Regelungen gefunden werden, mit denen eine erhebliche Mietensteigung für die Mieter verhindert werden konnte.

Als Gründe dafür gibt der Senat die teilweise überhohen Preise an, der eine wirtschaftliche Übernahme durch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften entgegensprechen – oder die geringe Zahl der Wohnungen in einem Gebäude, die einen Rückkauf nicht relevant erscheinen lassen. „Will man die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in Berlin noch besser schützen, müssen die Strukturen dahingehendweiter verbessert werden, dass theoretisch in jedem Fall, in dem die Ausübung gerechtfertigt ist und der Käufer eines Grundstücks diese nicht abwendet, auch ein Begünstigter für die Ausübung des Vorkaufsrechts zur Verfügung steht“, heißt es in dem Bericht.

Zahl der Vorkäufe wird weiter steigen

Dennoch ist die Zahl der zurückgekauften Wohnungen in Berlin stark angestiegen. Allein im vergangenen Jahr haben die Bezirke bei 21 Miethäusern das Vorkaufsrecht gezogen und den Verkauf an einen privaten Investor verhindert. In den drei Jahren zuvor waren es dem Bericht zufolge insgesamt lediglich 14.

In 74 weiteren Fällen verpflichteten sich die Eigentümer, die Vorgaben der Bezirke einzuhalten – das entspricht einer Verfünffachung der Fälle. Hier konnten Verkäufe durch Verhandlungen mit den Eigentümern abgewendet werden.

Künftig wird die Zahl der Vorkäufe weiter steigen. Denn gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der sozialen Erhaltungsgebiete von 42 auf 56 gestiegen. In diesen Gebieten ist es möglich, das Vorkaufsrecht auszuüben. In Charlottenburg-Wilmersdorf (1. September 2018) und Reinickendorf (31. Dezember 2018) bestehen entsprechende Regeln aber erst seit kurzer Zeit. Spitzenreiter ist Neukölln, wo im vergangenen Jahr in 20 Fällen eine Einigung mit den Inhabern erzielt werden konnte.

Soziale Erhaltungsgebiete werden in den Bezirken seit der Mitte der 90er- Jahre eingesetzt. Ziel ist es, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in den Gebieten zu schützen. Wird ein in einem Erhaltungsgebiet gelegenes Grundstück verkauft, kann der Bezirk hier sein Vorkaufsrecht prüfen. Die Abwendung des Vorkaufs erfolgt, wenn der Käufer sich verbindlich verpflichtet, die Ziele der Erhaltungsverordnung einzuhalten.

Verdrängungsdruck für Mieter senken

Der stärkste Anstieg an Prüffällen ist in Pankow zu verzeichnen. Hier sind die Fälle von drei im Jahr 2017 auf nunmehr 51 im Berichtszeitraum angestiegen. Es folgt Neukölln. Hier haben sich die Prüffälle von zuvor 18 auf 48 nahezu vervierfacht. In Friedrichshain-Kreuzberg waren es 26, in Mitte 23.

Der Senat will an der Praxis des Rückkaufs von Wohnungen auch künftig festhalten, um den Verdrängungsdruck für Mieter wegen des starken Anstiegs der Mieten zu senken. „Die Relevanz des Instruments Vorkaufsrecht in sozialen Erhaltungsgebieten ist weiter gestiegen und stellt angesichts des angespannten Berliner Immobilienmarktes nach wie vor ein sehr wichtiges Regulativ zum Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung dar“, heißt es im Bericht.

