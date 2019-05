Berlin. Am Anfang stand über längere Zeit ein Plastikeimer in der Badewanne. Zum Hopfenkochen ging es in die Küche, dann zog immer der Geruch durch die Wohnung. Dreck machte das Ganze außerdem. Vor allem aber wurde der Platzbedarf für Christian Gläsers Hobby-Bierbrauerei immer größer.

„Meine Frau hat schließlich entschieden, dass ich raus muss aus der Küche“, sagt der 46-Jährige. Und Tim Hauke (40) bestätigt: „Die Probleme sind immer dieselben. Da gibt es die wildesten Set-ups, aber wenn man kontrolliert und mit etwas Standard brauen will, kommt man in der Wohnung an seine Grenzen.“

Ende Mai soll es losgehen

Für Biertrinker, die den Gerstensaft für ihren eigenen Bedarf ohne solche Hindernisse herstellen möchten, treten Hauke und Gläser jetzt in Kreuzberg mit einer professionellen Produktionsstätte an, deren Räumlichkeit und Brauanlage von jedem gebucht werden können. Starten wollen die beiden Gründer mit „The Mash Pit“ Ende Mai.

Bis dahin soll mit viel Eigenleistung die ehemalige Autowerkstatt im Hinterhof der Graefestraße 71 entsprechend allen gewerblichen und Hygiene-Auflagen umgebaut sein. Gruppen mit bis zu fünf Personen können sich dort dann für einen gemeinsamen Monatsbeitrag von etwa 100 Euro anmelden.

Zusammen maischen und kochen, Rezepte austauschen, das Ergebnis verkosten: „Wer zu Hause braut, ist dabei oft ganz schön allein“, sagt Tim Hauke. „Dass es mit mehreren viel mehr Spaß macht, war ein wichtiger Aspekt bei unserer Idee.“

Rohmaterialien vor Ort zu bekommen

Sechs professionelle Bottiche mit einem Fassungsvermögen von 60 sowie zwei Töpfe à 100 Liter werden zu Beginn zur Verfügung stehen. So können auch mehrere Gruppen gleichzeitig ihren Sud aufsetzen. Was sie dafür brauchen, finden sie in vielen Fällen am Verkaufstresen für Hobbybraubedarf im The Mash Pit.

Zwölf verschiedene Flüssig- und fünf Trockenhefen, sechs Basis- sowie etwa zwei Dutzend Spezialmalze, dazu zahlreiche Hopfensorten stehen auf einer ersten Liste verfügbarer Zutaten. „Wenn jemand etwas Spezielles machen will, können wir aber dafür genauso Zutaten besorgen“, versichert Christian Gläser. Auch das Verbrauchsmaterial selbst mitzubringen ist kein Tabu.

Bis das eigene Produkt dann probiert werden kann, dauert es freilich etwas. Schließlich muss der Sud noch in die große Kühlkammer. Gebraut werden muss auch bei The Mash Pit nach dem Reinheitsgebot. Wer sein Craft Beer feilbieten möchte, müsste sogar entsprechend Biersteuer abführen.

Workshops und Seminare

Ausgelegt ist der Coworking Space dafür aber nicht, stattdessen soll es ums private Ausprobieren und voneinander lernen gehen. Gläser und Hauke selbst werden Workshops und Braukurse für Anfänger wie Fortgeschrittene anbieten. Angedacht sind außerdem spezielle Schulungen, etwa Fehlaromen- oder Hopfenseminare. Unternehmen können The Mash Pit für Firmenevents buchen.

Zugute kam dem Ingenieur für Elektrotechnik Tim Hauke und dem zuvor in der Kreativwirtschaft tätigen Christian Gläser, dass es in Brauereien keine Meisterpflicht gibt. Denn beide sind in Sachen Bierproduktion Autodidakten, wenn auch mit einiger Erfahrung.

Ihren Kunden wollen sie neben Material und Ausrüstung eine Bibliothek mit Rezepten zur Verfügung stellen. Buchungsanfragen gibt es nach Auskunft der Gründer bereits. Von Männern: „Leider ist das Brauen noch ein Männerhobby“, gesteht Gläser.

Eine Frau erklärt das Männerhobby

Im The Mash Pit allerdings werden die dann auch von einer jungen Frau in die Geheimnisse der Braukunst eingewiesen werden. Eine Wahlberlinerin aus Australien wird die erste Angestellte des Start-ups sein und die zwei Chefs bei der Betreuung der Braustation unterstützen.

Wie groß die Szene der Hobbybrauer in Berlin insgesamt ist, weiß so recht niemand. Der 2016 gegründete Verein Berliner Braufreunde hat rund vier Dutzend Mitglieder. Die Dunkelziffer der Sympathisanten in der Hauptstadt schätzt Tim Hauke eher auf drei- bis vierstellig.

„Eigentlich kennen wir uns in der Szene ganz gut aus, aber dann trifft man doch immer wieder neue Leute, oft auch aus dem Ausland“, erzählt sein Partner. Seit vier Jahren organisiert das Duo gemeinsam mit Profibrauern auch den Brauwettbewerb Hobby Slosh, der 2019 im Mai im BRLO Brwhouse in Kreuzberg stattfand.

Und auch ihr eigenes Obergäriges können Interessierte jenseits der Wettbewerbe kosten: am Ausschank im The Mash Pit, außerdem aber in Craft Beer Bars wie Hopfenreich, Protokoll oder Home Bar.