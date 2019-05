Mühlenstraße: Termin für Start von Wohnprojekt „Pure“ steht

An der East Side Gallery nehmen zwei Projekte jetzt Gestalt an. Gebaut werden Miet- und Eigentumswohnungen sowie ein Hotel.

Der Termin für die Grundsteinlegung steht. Am 22. August wird die nächste Etappe des Baus der Luxuswohnanlage „Pure“ mit Spreeblick an der East Side Gallery gefeiert. Das Friedrichshainer Projekt schließt die letzte Baulücke an der East Side Gallery. Wie berichtet, war Anfang Mai Spatenstich. Für die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen werden Quadratmeterpreise von durchschnittlich 7700 Euro aufgerufen. Auch schräg gegenüber kommt an der Mühlenstraße ein Bauprojekt voran: Die Trockland Management GmbH steigt binnen der kommenden Wochen in die Rohbauarbeiten eines Neubauprojekts mit Mietwohnungen und Hotel ein. Die lange Reihe Bürocontainer für die Gewerke im ersten Stock über dem Schutzgang sind für Passanten und Autofahrer nicht zu übersehen.