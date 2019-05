Molecule Man in Berlin mit Rettungsweste: Was hinter der Aktion steckt

Das Berliner Kollektiv „Anarche“ hat die Molecule Man in der Spree geentert - als Protest gegen die europäische Flüchtlingspolitik.

Berlin. Am Freitagmorgen hat das Kollektiv „Anarche“ den „Molecule Man“ in der Spree geentert. Dem 30 Meter hohen Monumentalkunstwerk, bestehend aus drei Männerfiguren aus gelochten Aluminiumplatten, wurde eine orangene Rettungsweste angezogen. Mit Seilen erkletterten Aktionisten die aus drei Personen bestehende Skulptur. Damit will die Organisation für eine andere europäische Flüchtlingspolitik und Seenotrettung im Mittelmeer protestieren.