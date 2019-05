In der BVV Friedrichshain-Kreuzberg wurde am Mittwochabend ein Missbilligungsantrag gegen Florian Schmidt beschlossen.

Berlin. Per Dringlichkeitsantrag haben vier Fraktionen und eine Gruppe in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg bei ihrer monatlichen Sitzung am Mittwochabend einen Missbilligungsantrag gegen Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) beschlossen.